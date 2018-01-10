DP ve YDP ‘seçimi’ değerlendirecek

7 Ocak seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklanması ile siyasi partilerdeki hareketlilik sürüyor.

Dün CTP, TDP ve HP’de gerçekleşen toplantıların ardından bu akşam DP ve YDP de parti organları ile bir araya gelecek. DP’de hem MYK hem de Parti Meclisi bu akşam toplanacak. MYK toplantısı 19.00’da başlayacak DP’de ardından PM üyeleri bir araya gelerek, seçim ile ilgili değerlendirme yapacak.

Yeniden Doğuş Partisi’nde de Merkez Yönetim Kurulu yetkili organları seçim sonuçlarını ve izlenecek tavrı belirlemek için bu akşam saat 18.00’de toplanacak. Toplantı, Girne Boğaz’daki Parti Okulu’nda yapılacak. Toplantının ardından alınan kararlar açıklanacak. (yeniduzen.com)