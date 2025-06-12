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DP ve YDP'den erken seçim çağrısı!

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DP ve YDP'den erken seçim çağrısı!
DP ve YDP'den erken seçim çağrısı!

Küçük Ortaklardan Erken Seçim Çağrısı

Üçlü koalisyon hükümetinin küçük ortakları Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), erken seçim çağrısı yaptı. Her iki parti de mevcut hükümetin ülkeyi yönetme konusunda yetersiz kaldığını savunarak, halkın değişim talebine işaret etti.

YDP'den Tarihli Erken Seçim Talebi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı bir televizyon programında erken seçim çağrısını yineledi. Arıklı, hükümet olarak atmak istedikleri adımları atamadıklarını belirterek, “Tabandan gelen ciddi bir talep var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından en geç Mart 2026’da erken seçime gidilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DP: Yeni Vizyon, Yeni Hükümet

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar da benzer şekilde erken seçim ihtiyacını vurguladı. Ekonomide yaşanan olumsuzluklara dikkat çeken Akpınar, “Bu hükümet süreci doğru yönetemedi. Değişim şart. Yeni bir vizyonla, yeni bir hükümete ihtiyaç var. Bunu Başbakan’a da açıkça söyledim” dedi.

Gözler Koalisyonun Geleceğinde

Koalisyonun iki küçük ortağından gelen bu açıklamalar, hükümetin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı. Kamuoyunda erken seçim ihtimali giderek daha fazla tartışılırken, gözler şimdi hükümetin büyük ortağı UBP’nin vereceği yanıta çevrildi.

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