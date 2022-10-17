DP ve YDP'den UBP'ye Mağusa üzerinden mesaj...

25 Aralık tarihinde yapılması beklenen yerel seçimler öncesi ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bir süre önce ittifak kuracağını açıklayan UBp DP ve YDP'nin Mağusa'da UBP'nin Dr. Erdal Özcenk'i aday açıklaması ile suya düştüğü iddia ediliyor.

Hükümetin diğer iki ortağı olan DP ve YDP'nin Mağusa'da iki dönemdir Belediye Başkanı olan İsmail Arter'i destekleyeceği öğrenildi.