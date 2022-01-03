DP Vekil Adayı Aktunç: Toplum Temelli Turizm Ülkede Yaygınlaşmalı

1975 Lefkoşa doğumluyum.

Ilkokulu Şehit Tuncer İlkokulunda, orta ve Liseyi TMK'da tamamladım.

Üniversite için Ankarada Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel Işletmeciliği bölümünden mezun oldum.

Daha sonra yuksek lisansımı Ingilterede Surrey Üniversitesinde Servis Pazarlaması üzerine tamamladım.

Ülkeme döndükten sonra birçok şirkette yönetici olarak çalıştım, aynı zamanda da YDÜ' de Turizm Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştım.

Lefkoşa ve Iskele'de Deliciosu Cafe ortagiyim.

Kıbrıs Postasında köşe yazarlığı yaptim.

Şu anda da Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarlık gorevini üstlenmekteyim.

Neden aday oldum, mecliste özel sektörün sorunlarını tam olarak bilen, yaşayan kişiler olmadığını düşündüğüm ve bu sorunlara çözüm önerilerim ama gerçekçi ayakları here basan, kitaplarda yazan çözümler değil sorunları yaşamış biri olarak çözümleri olan biri olduğum için aday olmaya karar verdim.

Amacım ülkemizin ekonomik bağımsızlığının Turizm sektöründen geçtiğini topluma anlatmak ve Toplum Temelli Turizm konseptini ülkemde yaygınlaştırıp, toplum ile turistin beraber birbirini sahiplenen bir turizm şeklini başlatmaktır.

Seçilirsem yukarıda da bahsettiğim, ki bence en önemli konudur, Toplum Temmelli Turizm ile, toplumun genelinin turizm pastasindan daha geniş faydalanmasını sağlamak olacaktır. Bu da Turizmin sahiplenilmesini sağlayacak, bu da ekonomik olarak ülkemizin daha fazla refah için de olmasına yol açacaktır.

Ekonomik olarak 3 önemli döviz girişi sağlayan sektörümüz var. Turizm, Eğitim ve Inşaat. Bu sektörler ülkenin ekonomisinin can damarıdır. Bu sektörleri sürdürülebilir bir yapıya oturtmak ana amacımız olmalıdır.

Bunun yanında turizm ile çevrenin birbirinin rakibi değil, birbirini destekleyen sektörler olarak kurgulayıp Çevresiz bir Turizm olamaz gerçeği ile Çevreyi daha verimli kullanıp, koruyarak hareket etmeyi planlıyorum.

Kıbrıs sorunu ekonomik olarak Sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğumuz zaman, kimseye muhtaç olamayan bir yapıya sahip olduğumuz zaman kendiliğinden çözülecektir. Jer zaman bir B planımız olmalı ve kimseye gebe kalmamalıyız.

O zaman bizimle anlaşmak isteyen de bunu görecektir. O zaman da Kıbrıs sorunu otomatik olarak çözülür. Türkiye ile ilşkiler kurucu Cumhurbaşkanımız Raus Raif Denktaş zamanındaki gibi saygı ve mütekabiliyet zeminde olmalı.

Sağlıklı bir zemine 2 devlet tek millet mantığı ile, ayrı bir devlet olduğumuz gerçeği ile düşünülmelidir.

Gönül bağ-ı ile birbirine bağlı 2 devletin tek milletin arasında maddi konular olmamalıdır.