DP Vekillerinde "KIB-TEK'e ihalesiz yakıt alımı" rahatsızlığı

Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Cumartesi gün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KIB-TEK'teki ihalesiz yakıt alımına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu halkın her kuruşunu gözetmemiz gereken bir dönemde tonu 93 dolara alınabilecek yakıtı, 149 dolara almak kabul edilebilir değildir" diyen Tosunoğlu, şunları kaydetti:

" Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetim kurulunun bu yanlışa son vereceğine inanıyorum. Özellikle Demokrat Partili üyelerden beklentim budur. Aslolan toplumsal yarardır. Temel ilkemiz her adımda kamusal faydayı gözetmek olmalıdır. Kamuoyu vicdanını yaralamadan; siyasal etikten ve yasal çerçeveden sapmadan hareket etmek ortak sorumluluğumuzdur."

Akpınar: Süratle yanlıştan dönülmeli

DP'li vekil Tosunoğlu'na yanıt yine DP'li vekil Serhat Akpınar'dan geldi. İki vekilin sosyal medyadan yaptıkları yazışmalar, bu konudan duydukları rahatsızlığı açık bir şekilde gözler önüne serdi.

Akpınar, Tosunoğlu'nun paylaşımının altına yaptığı yorumda, şunları kaydetti: