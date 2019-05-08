DP, yarın MYK’dan sonra açıklama yapacak

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesi sonrası BRT’ye konuştu.
Özcafer, Demokrat Parti MYK’sının gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın saat 12.00’de toplanacağını açıkladı.
Özcafer, BRT Ana Habere telefonla canlı bağlanarak son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
DP MYK’nın yarın yapacağı toplantı sonrasında Genel Başkan Serdar Denktaş’ın gerekli açıklamayı basına yazılı olarak yapacağını açıkladı.
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