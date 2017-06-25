DP’de bayramlaşma

Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi’nde, Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma yapıldı.

DP’den verilen bilgiye göre, bayramlaşmaya DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Genel Sekreter Afet Özcafer, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve ilçe başkanları da katıldı.

Serdar Denktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada “Bayramı fırsat bilerek, kardeşliğimizi pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak, huzur içerisinde yaşamaya özen göstermeliyiz” dedi.

Bayramların birlik, beraberlik, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik duygularının gelişmesine vesile olduğunu ifade eden Denktaş, vatandaşların ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını kutladı.