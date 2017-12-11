DP'de istifalar devam ediyor

Demokrat Parti'de İskele İlçesi'nde istifalar sürüyor.
Demokrat Parti İskele Bölgesinden geçen hafta gelen istifalar gündem olurken, istifa edenlere 2 yeni isim daha eklendi. Özellikle kurulduğu günden beri partiye hizmet vermiş Merhum Ahmet Elbasan'ın ailesinin istifa etmesi şaşkınlık yaratırken, aile ile birlikte bazı delegeler de istifalarını bildirmişlerdi.
İskele'ye bağlı Büyükkonuk Örgüt Başkanı Adem Bayırlı'nın ve Altınova Örgüt Başkanı Erbil Kara'nın istifa ettiğini dile getirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.