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SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

DP'de istifalar devam ediyor

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DP'de istifalar devam ediyor
İskele ve Karpaz'da örgüt başkanları istifa etmeye devam ediyor.

Demokrat Parti'de İskele İlçesi'nde istifalar sürüyor.

Demokrat Parti İskele Bölgesinden geçen hafta gelen istifalar gündem olurken, istifa edenlere 2 yeni isim daha eklendi. Özellikle kurulduğu günden beri partiye hizmet vermiş Merhum Ahmet Elbasan'ın ailesinin istifa etmesi şaşkınlık yaratırken, aile ile birlikte bazı delegeler de istifalarını bildirmişlerdi.

İskele'ye bağlı Büyükkonuk Örgüt Başkanı Adem Bayırlı'nın ve Altınova Örgüt Başkanı Erbil Kara'nın istifa ettiğini dile getirdi.

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