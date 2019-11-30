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DP'de kurultay günü... Başkan Ataoğlu tek aday...

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DP'de kurultay günü... Başkan Ataoğlu tek aday...
DP'de kurultay günü... Başkan Ataoğlu tek aday...

Demokrat Parti’nin 19. Olağan Genel Kurultayı bugün yapılacak.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak kurultayda, başkanlığa tek adayın Fikri Ataoğlu olduğunu açıkladı.

Özcafer, açılış konuşmaları ile başlayacak kurultayda, 76 kişilik parti meclisinin de okunacağını, Parti Meclisi’nde görev alacakların önceden belirlenmesi nedeniyle seçim yapılmayacağını belirtti.

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