DP'de yaprak dökümü devam ediyor. Alanlı da aday olmadığını açıkladı...

İşte o açıklama;KKTC Cumhuriyet Meclisi Demokrat Parti İskele Milletvekili olarak 2013 yılı Genel Seçimlerinde, halkımın teveccühü ile Parlamentoya seçildim.

Hayatımın her döneminde halkımla içiçe oldum. Enerjimi hep ideallerim uğruna harcadım.

Son 2 yıldır Partimin önerisi ve Parlamenter arkadaşlarımın desteği ile Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili olarak Parlamento oturumlarını, tarafsız ve Meclis İçtüzüğü doğrultusunda yönettim. 2 yıllık görevim süresince hiç izin kullanmadım. Parti ayırımı yapmadan kapımı çalan herkese imkanlarım çerçevesinde hizmet vermeye çalıştım.

Bu süreçte iyi niyet ve özveriyle, hizmet etme heyecanı içerisinde olmama rağmen; Bir Milletvekili olarak mevcut yapıda hedeflediğim hizmet anlayışına ulaşamadım.

Bu nedenle 2018 Erken Genel Seçimlerinde Milletvekili adayı olmama kararı aldım.

Hizmet aşkımın tezahürü olan çalışma azmimi ve tecrübelerimi, sorumlu, aydın, bilinçli, sorgulayıcı bir yaklaşımla çeşitli platformlarda halkıma hizmet etmeğe devam edeceğim. Her zaman olduğu gibi yine halkımla iç içe, gönül gönüle, samimi duygularla, yan yana yürüyeceğimi beyan ederim.

Milletvekili arkadaşlarıma, meclis personellerine, fiilen oy vererek beni Parlamentoya gönderen vatandaşlarıma, fikirleriyle destek veren tüm arkadaşlarıma, faaliyetlerimi takip eden tüm basın emekcilerine ve hep yanımda olan can dostlarım ile aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım.