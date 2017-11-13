 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.958
  • Altın 159,542
  • Dolar 3,8838
  • Euro 4,5336
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAMerkezi Cezaevi’ndeki grev sona erdi

DP'de yaprak dökümü devam ediyor. Alanlı da aday olmadığını açıkladı...

»
DP'de yaprak dökümü devam ediyor. Alanlı da aday olmadığını açıkladı...
İşte o açıklama;KKTC Cumhuriyet Meclisi Demokrat Parti  İskele Milletvekili olarak 2013 yılı Genel Seçimlerinde, halkımın teveccühü ile Parlamentoya seçildim.

Hayatımın her döneminde halkımla içiçe oldum. Enerjimi hep ideallerim uğruna harcadım.

Son 2 yıldır Partimin önerisi ve Parlamenter arkadaşlarımın desteği ile Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili olarak Parlamento oturumlarını, tarafsız ve Meclis İçtüzüğü doğrultusunda yönettim. 2 yıllık görevim süresince hiç izin kullanmadım. Parti ayırımı yapmadan kapımı çalan herkese imkanlarım çerçevesinde hizmet vermeye çalıştım.

 Bu süreçte iyi niyet ve özveriyle, hizmet etme heyecanı içerisinde olmama rağmen; Bir Milletvekili olarak mevcut yapıda hedeflediğim hizmet anlayışına ulaşamadım.

Bu nedenle 2018 Erken Genel Seçimlerinde Milletvekili adayı olmama kararı aldım.

Hizmet aşkımın tezahürü olan çalışma azmimi ve tecrübelerimi, sorumlu, aydın, bilinçli, sorgulayıcı bir yaklaşımla çeşitli platformlarda halkıma hizmet etmeğe devam edeceğim. Her zaman olduğu gibi yine halkımla iç içe, gönül gönüle, samimi duygularla, yan yana yürüyeceğimi beyan ederim.

Milletvekili arkadaşlarıma, meclis personellerine, fiilen oy vererek beni Parlamentoya gönderen vatandaşlarıma, fikirleriyle destek veren tüm arkadaşlarıma, faaliyetlerimi takip eden tüm basın emekcilerine ve hep yanımda olan can dostlarım ile aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşte UBP'nin kadın adayları07 Kasım 2017 Salı 10:18
  • YKP seçime katılacak mı? İşte cevabı...06 Kasım 2017 Pazartesi 14:42
  • İdris'ten ücretli adaylığa tepki06 Kasım 2017 Pazartesi 13:17
  • Özgürgün'den Akıncı'ya sert sözler02 Kasım 2017 Perşembe 15:35
  • Denktaş: Ne olduğu belli olmayan bir yasa ile seçime gidiliyor02 Kasım 2017 Perşembe 12:19
  • MDP seçime tek başına giriyor. Sağ'da 5 Sol'da 3 parti seçime katılacak02 Kasım 2017 Perşembe 12:16
  • CTP aday kabulüne başlıyor02 Kasım 2017 Perşembe 11:44
  • Ve Berova İstifa etti, DP 4 vekile düştü02 Kasım 2017 Perşembe 11:10
  • Siber'den iddialara tokat gibi cevap02 Kasım 2017 Perşembe 10:39
  • İdris'ten Berova'ya gönderme: “İstifanızdan moralim çok bozuk..."02 Kasım 2017 Perşembe 08:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti