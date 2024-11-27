DP'de yaprak dökümü.. Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Demokrat Parti’den istifa etti

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Hasan Tosunoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Tosunoğlu, açıklamasında partisinin mevcut yönetim anlayışını sert bir dille eleştirerek, Demokrat Parti’nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savundu.

Tosunoğlu, partisinin geçmişte çözüm odaklı, dinamik ve yapıcı bir çizgide olduğunu ancak bugün "sessiz, siyasetsiz ve tavırsız" bir parti haline geldiğini belirtti. Kendi rahatsızlığını her ortamda dile getirdiğini ifade eden Tosunoğlu, bu şikâyetlerinin dikkate alınmadığını söyledi.

Milletvekili olduğu süre boyunca kişisel hiçbir talepte bulunmadığını, hatta bakanlık tekliflerini geri çevirdiğini vurgulayan Tosunoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis’te pasif kalması ve sadece el kaldırıp indirmesi beklenen, düşüncelerine kulak verilmeyen bir milletvekili olmak benim tahammül edebileceğim bir şey değildir. Uzun bir süredir mücadele ettiğim zihniyetin değişmesini sağlayamadım. Gelinen aşamada başka bir seçeneğim kalmadı."

Bağımsız milletvekili olarak görevine devam edeceğini açıklayan Tosunoğlu, halkına karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, hükümetin ülke yararına olacak adımlarına destek vereceğini kaydetti.

Tosunoğlu, Demokrat Parti’den ayrılmasına rağmen partili arkadaşlarıyla birlikte mücadele etmeye devam edeceğini ifade ederek, şu sözlerle açıklamasını tamamladı:

"Halkın sözüne kulak veren ve halkın sözünü Meclis’e taşıyan bir milletvekili olma ilkesinden hiç ayrılmayacağım."