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DP'de yoğunluktan oy verme işlemi kilitlendi!

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YSK Üyesinin tek olması nedeniyle büyük kuyruk oluştu üyeler oy kullanamıyor
DP'de yoğunluktan oy verme işlemi kilitlendi!

Demokrat Parti'de aday belirlemek için oy verme işlemleri devam ederken denetleme görevi sürdüren YSK üyelerinin üyeleri listeden denetleme işlemlerinin yetersiz ve ağır olması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Aday belirlemek için oy kullanmaya gelen  DP üyelerinin oluşan uzun kuyruklar nedeniyle oy kullanmaktan vazgeçip geri döndükleri belirtilirken, DP yetkilileri YSK'nın üye listesini bilgisayara yüklenmesi işlemlni kabul etmediklerini ifade ediyorlar.

DP yetkilileri YSK Başkanına çağrıda bulunarak ağır giden oy kullanma işleminin hızlandırılması için talepte bulundular.

Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan oy verme işlemlerinin saat 22.00'de bitirilmesi gerektiği ancak bunun ağır giden oylama nedeniyle mümkün olmadığından şikayet ediliyor.

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