DP'den Bayramda kimsenin evinde tenceresi boş kalmasın etkinliği

Demokrat Parti, Ramazaman ayı boyunca yapmış olduğu yardım etkinliklerine devam ediyor. DP ‘Bayramda Kimsenin Evinde Tenceresi Boş Kalamasın’ etkinliği çerçevesinde ihtiyaçlı ailelere yardım paketi dağıttı.

Demokrat Parti, Ramazaman ayı boyunca yapmış olduğu yardım etkinliklerine devam ediyor. DP ‘Bayramda Kimsenin Evinde Tenceresi Boş Kalamasın’ etkinliği çerçevesinde ihtiyaçlı ailelere yardım paketi dağıttı.

Demokrat Parti Lefkoşa İlçe Başkanlığı, Lefkoşa ve çevresinde genç, yaşlı, vatandaş, yabancı uyruklu ayrımı yapmadan bayramlık erzak yardım paketi dağıtarak Razaman ayı geleneğini yaşattı.

DP Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Buba ve Lefkoşa İlçe Başkan Yardımcısı Doğukan Kıranoğlu, yardım paketlerinin Lefkoşa ve çevresindeki bölgelerdeki ihtiyaçlı ailelere doğru kişilere ulaşması için elinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

İlçeye bağlı Lefkoşa Kadın Örgütü Başkanı Pelin Ayken ve Lefkoşa Gençlik Örgütü Başkanı Ardıhan Egemen de yürütülen çalışmalara katkı koyarak, DP Lefkoşa İlçesi olarak birçok kesime ulaşmak için yoğun çaba harcadıklarını açıkladılar.