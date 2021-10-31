DP'den Girne'de gövde gösterisi

Demokrat Parti (DP) Karaoğlanoğlu Örgüt Lokali dün akşam düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış gecesine başta Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yanı sıra, parti yetkilileri ve Demokrat Partililer katıldı.

Karaoğlanoğlu Örgüt Başkanı Arif Uzunali’nin girişimiyle gerçekleşen Örgüt Lokali açılış töreni, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Demokrat Parti’nin gelenekselleşmiş olan ‘Demokrasi Meşalesi’ birlik, beraberlik ve “1992’de kurucularımızın yaktığı bu meşale hiç sönmeyecektir” mesajı verilerek yakıldı.

DP Divan Başkanı Ersoy Anıldı’nın, açılış konuşması yaptığı törende, DP’de birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, böylesi anlamlı bir açılışı düzenleyen, katkı koyan ve katılan partililere teşekkür etti.

UZUNALİ: “BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE BAŞARILARIMIZIN DEVAMINI DİLİYORUM”

“Birlik ve beraberlik içinde çalışarak açılışını yaptığımız DP Karaoğlanoğlu Örgüt Lokali’nin açılış sürecinde katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” sözüyle konuşmasına başlayan Karaoğlanoğlu Örgüt Başkanı Arif Uzunali, “Karaoğlanoğlu Örgüt Lokalimizi sadece açmakla kalmayacağız, daha aktif kullanmak için çeşitli projelerimiz var, bunları da hayata sokarak partimizin daha da büyümesi için var gücümüzle çalışacağız. Karaoğlanoğlu örgüt lokalimiz, çalışmalarını sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerimizin yararına burada gelip çalışmalarına olanak sağlayacak, çeşitli alt yapıya da sahip, projelerimizin hayata geçmesi için şimdi daha çok çalışmamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Demokrat Parti daha da güçleniyor. Başarılarımızın devamını diliyorum” açıklamasını yaptı.

ATAOĞLU: “DEMOKRAT PARTİ EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR”

KKTC’nin geleceğinin daha iyi, olması için tüm imkanlarla birlikte mesai harcadıklarını dile getiren Ataoğlu; “Ülkemizdeki analarımızın, babalarımızın ve evlatlarımızın geleceğinden emin olduğu bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaya çıkarmak için DP olarak, örgütlerimizle, Kadın ve gençlik kollarımızla, daha fazla örgütlenerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birçok bölgede kurulan yeni örgütlerle ve var olan örgütlere yeni katılımlarla Demokrat Parti’yi daha iyi anlatarak, güçlenmeye devam ediyoruz. Demokrat Parti, tüm ilçe örgütleri ile seçime her daim hazır bir parti konumundadır. En önemli hedefimiz; her zaman belirttiğimiz gibi, memleketimiz, insanımız ve toplumumuzun hak ettiği düzende yaşamasını sağlamaktır. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde, devletimizi daha güçlü hale getirecek projeleri ve önceliği ile hazır bir partiyiz.” dedi.

Ataoğlu’nun açılış konuşmasından sonra Karaoğlanoğlu Örgüt Lokali’nin açılış sürecinde katkı koyanlara teşekkür belgesi takdim edildi ardından kurdele kesimine geçildi. Kokteyl ile son bulan gecede Ataoğlu, açılışa katılan partilerle ayrı ayrı sohbet ederek yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.