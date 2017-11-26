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DP'den istifa ettiler

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DP'den istifa ettiler
DP üyesi olan Musa Çapkın, Orsan Ülgener ve Veli Özer partilerinden istifa ettiklerini sosyal medyadan duyurdular.

İstifa mektubu şöyle:

"Kamuoyunun bilgisine,

Üyesi olduğumuz DP(Demokrat Parti)'den Çapkın, Ülgener ve Özer ailesi olarak istifa ediyoruz.

Belediye Meclis üyeliğine bağımsız olarak devam etme kararı aldık.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar parti içinde ve uygulamalarında sergilenen tutum ve davranışlar sonucunda bu radikal kararı almak zorunda kaldık.

Hükümette var olan Demokrat Parti kendi öz tabanına sahip çıkmadığı gibi diğer parti üyelerine mevki ve menfaat dağıtmada hiçbir sakınca görmemiştir.

Hükümette kalmak uğruna elastik bir yapıya bürünen, partinin imajını ve saygınlığını zedeleyen yöneticilerin misyonunu tamamlamış olduğunu düşündüğümüzden istifa etmiş bulunmaktayız.

Saygılarımızla...

Musa Çapkın, Orsan Ülgener,Veli Özer"

 

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