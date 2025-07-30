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DP'den TAM Partiye toplu katılımlar bekleniyor

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DP’den dikkat çeken kopuş: Yeni adres TAM Parti
DP'den TAM Partiye toplu katılımlar bekleniyor

Kuzey Kıbrıs Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden Serdar Denktaş, Demokrat Parti’den (DP) resmen ayrılarak Toplumcu Adalet ve Demokrasi Partisi’ne (TAM Parti) kurdu. Denktaş’la birlikte, DP saflarında uzun yıllar görev yapmış çok sayıda ismin de TAM Parti’ye geçmesi bekleniyor.

DETAY ÖZEL HABER

Bir dönem DP Genel Başkanlığı’nın yanı sıra çeşitli hükümetlerde bakanlık görevlerinde de bulunan Serdar Denktaş’ın bu hamlesi, Kıbrıs Türk siyasetinde önemli bir kırılma olarak değerlendiriliyor. Özellikle Denktaş soyadının siyasetteki ağırlığı ve DP ile özdeşleşmiş bir figürün parti değişikliği, dikkatleri TAM Parti’nin üzerine çekti.

Yeni Dönemin Habercisi mi?
TAM Parti’ye geçen DP kökenli isimlerin yerel teşkilatlarda da aktif görevler alacağı belirtiliyor. Bu durumun DP içerisinde yeni bir çözülmeyi tetikleyebileceği yorumları yapılıyor.

Siyasi Dönüşüm Sinyali
Serdar Denktaş’ın bu kararı, sadece bireysel bir geçiş olarak değil, aynı zamanda merkez  ve merkez sağdaki yeniden yapılanmanın da bir işareti olarak görülüyor. Uzun süredir eleştirilen mevcut siyasi düzene karşı alternatif yaratma iddiasındaki TAM Parti, bu katılımlarla birlikte daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

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