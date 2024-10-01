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DP’den Tatar’a tam destek

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Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, sosyal medya hesabı üzerinden Kıbrıs meselesine ilişkin bir açıklama yaparak, partinin duruşunun altını çizdi.
DP’den Tatar’a tam destek

DP Genel Sekreteri Akpınar, Kıbrıs’ta çözüm süreciyle ilgili yeni bir açılım dönemine girildiğini belirterek, “Demokrat Parti olarak, Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için müzakere sürecini göz ardı etmediğimizi daha önce kamuoyumuzla paylaşmıştık. Müzakere sürecinin başlaması ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için “eşit egemenlik ve eşit uluslararası statünün” taraflarca teyit edilmesinin önemli olduğu, Kıbrıs ve uluslararası kamuoyu ile bir kez daha paylaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

Akpınar, “DP olarak “Kıbrıs Davası”na vakfedilen tarihi misyon ve politik duruşun günümüzde tezahür ettiği yansımaları dikkate aldığımızda, yeni bir dönemin açılımı olarak, yeni bir müzakere sürecine hazır olunduğunu ve olduğumuzu kamuoyumuz ile paylaşıyoruz. Evet yeni açılımlara, iyi niyetle, olası yeni düşünce paylaşımlarına, ortak bir metinde bir araya gelinmesinin doğru zaman akışındayız” dedi.

“Artık 2017’nin öncesine gidilmesi mümkün değil”

“Kararlılık cesaret gerektirir” ifadelerini de kullanan Akpınar, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Diplomaside olası tüm olasılıklara hazır olunurken, müzakere öncesi ve sonrası düşünce hazırlıkları titiz, stratejik bir çalışma gerektiriyor. İyi niyetin korunmadığı bir ortamda kararlılık en güçlü müzakere esasıdır.

2017’ye kadar sürdürülen tüm iyi niyetli çözüm esaslarının Crans Montana’da, Güney Kıbrıs’ın müzakere sürecinde masadan kalkması sonrası artık 2017’nin öncesine gidilmesi mümkün değildir.

Kıbrıs Türk halkının haklı davasında kararlılıkla müzakere zemin oluşumunda müzakere sürecinin başlaması ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için “eşit egemenlik ve eşit uluslararası statünün” kabulü karalılığını ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’a bu süreçte tam destek verdiğimizi değerli halkımızın ve uluslararası kamuoyunun bilgisine getiriyoruz.”

Serhat Akpınar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 79. BM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu KKTC çağrısı için de teşekkür etti.

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