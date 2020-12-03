DP'den teknokrat kabineye yeşil ışık!

BRT’ye konuşan ve Demokrat Parti’nin hükümette olsa da olmasa da elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ifade eden DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, insanların uzun süredir bir hükümet modeli oluşmasını beklediğinin altını çizdi. “İlla ki biri bir bakan olsun gailemiz yoktur” diyen Ataoğlu, “Önce bütçe” dedi.
“İnsanlarımız uzunca bir süredir bir hükümet modelinin oluşturulması ile ilgili beklenti içerisinde”
“İlla ki biri bir Bakan olsun gailemiz yoktur. Bizim gailemiz memleketimizdir, insanımızdır”
“Önce bütçe ve insanlarımıza cevap vereceğimiz alternatif modeller”
“Demokrat Parti hükümette olsa da olmasa da elini taşın altına koymaya hazırdır”
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