DP'den teknokrat kabineye yeşil ışık!

“İlla ki biri bir bakan olsun gailemiz yoktur”

BRT’ye konuşan ve Demokrat Parti’nin hükümette olsa da olmasa da elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ifade eden DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, insanların uzun süredir bir hükümet modeli oluşmasını beklediğinin altını çizdi. “İlla ki biri bir bakan olsun gailemiz yoktur” diyen Ataoğlu, “Önce bütçe” dedi.