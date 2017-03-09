DP'li erkeklerden "“Kadınsız bir Dünya nasıl olurdu” sohbeti

Demokrat Partili erkekler Dünya Kadınlar Günü’nde bir araya gelerek “Kadınsız bir Dünya nasıl olurdu” konulu bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Bir ilk olarak gerçekleşen bu toplantıda önce DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’in mesajı okundu.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer mesajında şunları kaydetti:

“Sayın Genel Başkanımız Serdar Denktaş.

Dünya Kadınlar Günü’nde siz erkeklerin, DP Genel Merkezi’nde toplanıp, biz kadınlar hakkında kadınsız yapacağınız toplantı hepimizi duygulandırmıştır. Bu toplantı genel olarak ülkede de saygı ile karşılanıp, toplantı sonunda DP’li erkekler olarak nasıl bir sonuca varacağınız merak konusu olup, büyük bir ilgi ile izlenecektir. Bu toplantının bir ilke imza attığını ve devamının geleceğini söylemeniz memnuniyetle karşılanmıştır.

Bu zorlu sohbette, sizlere başarılar diler, boynunuzu incitmeden başınızı dik ve onurlu tutmanız için, DP’li kadınların, sizin yanınızda işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ederiz.

(Erkek başsa kadın onu yönlendiren, çeviren boyundur.)”

Sevgiler,

DP Genel Sekreteri

Afet ÖZCAFER

Mesajın okunmasının ardından ise ortaya konulan görüşler tartışıldı ve sonuç bildirgesi oybirliğiyle ile karara bağlandı.

DP BİLDİRGESİ

Demokrat Parti Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirdiği toplantıda Kadınsız bir dünya düşünülemeyeceği, “Kadın insan, erkek insanoğludur” özdeyişinin doğruluğundan hareketle KKTC’de BM’lerce tanınmış ve BM’ye üye birçok ülkeye kıyasla kadınlarına çok daha fazla önem verilmesine rağmen, ülkemizde var olan eksikliklerin giderilmesi adına hükümette olduğumuz dönemde çok daha aktif rol almamız gerektiğine vurgu yaparak;

Hayata gözlerini yummuş olan ülkemizin en önemli Bestecisi ve sanat insanı olarak kabul ettiğimiz Sayın Kamran Aziz’in bundan böyle her Dünya Kadınlar Günü’nde anılması Dünya Kadınlar Günü’nde, KKTC genelinde gerek Kamu gerekse özel sektörde çalışan kadınların izinli sayılması için yasal düzenleme yapılması Kadınlara yönelik baskı ve şiddet uygulamalarına karşı hazırlanacak yasalara destek verilmesi Sigortasız ve/veya kurallara aykırı çalıştırılan kadın emekçi tespit edildiğinde işverene daha yüksek ceza uygulaması için yasal düzenleme yapılması Özellikle ev hanımı kadınlara ekonomik özgürlüklerinin sağlanması için Sosyal Sigorta Yasası çerçevesinde önlemlerin alınması Boşanma davalarında kadına yönelik koruma amaçlı yasaların elden geçirilerek düzenlenmesi Hamile ve/veya Anne konumunda olan özel sektör çalışanı kadınlara çalışma saatleri konusunda daha titiz denetleme getirilmesi.

Dünyada sevgi duygusunu oluşturan temel unsurun kadının varlığı olduğu gerçeğinden hareketle, kadına yardım eden değil kadınla paylaşan konumuna gelinmesi için eğitim dahil 4. güç konumundaki basınımıza da önemli görevler düştüğüne dikkat çekerek tüm dünya kadınlarını ve kendi kadınlarımızı savaşsız, sevgi dolu bir dünya içerisinde görme hayalimizi bir kez daha vurgularız.