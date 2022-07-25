DP'li vekillerin ihale rahatsızlığı!

Demokrat Parti Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Cumartesi gün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KIB-TEK'teki ihalesiz yakıt alımına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu halkın her kuruşunu gözetmemiz gereken bir dönemde tonu 93 dolara alınabilecek yakıtı, 149 dolara almak kabul edilebilir değildir" diyen Tosunoğlu, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yönetim kurulunun bu yanlışa son vereceğine inanıyorum. Özellikle Demokrat Partili üyelerden beklentim budur. Aslolan toplumsal yarardır. Temel ilkemiz her adımda kamusal faydayı gözetmek olmalıdır. Kamuoyu vicdanını yaralamadan; siyasal etikten ve yasal çerçeveden sapmadan hareket etmek ortak sorumluluğumuzdur."

Akpınar: Süratle yanlıştan dönülmeli

DP'li vekil Tosunoğlu'na yanıt yine DP'li vekil Serhat Akpınar'dan geldi. İki vekilin sosyal medyadan yaptıkları yazışmalar, bu konudan duydukları rahatsızlığı açık bir şekilde gözler önüne serdi.

Akpınar, Tosunoğlu'nun paylaşımının altına yaptığı yorumda, şunları kaydetti:

"Bilgi kirliliği olarak bizlere yansımış olmasını temenni ediyorum Hasan Bey Kardeşim , Gerçek bu olmamalı . Gerçekliğin yansıttığınız şekilde oluşmuş olması ise oldukça sıkıntılı bir durum . Öyle ise süratle yanlıştan dönülmeli ! İhale konusunda ise Uluslararası davet süreci başlatılmalıdır . Kesintisiz enerji ihtiyacımız olduğuna göre, ilgili yakıt ihtiyacının temini için ulusal faydanın her aşamada korunmasına yönelik ileri tedbirler alınmalı ve yakıt alımı bir sisteme bağlanmalıdır . Yardım talep edilmesi halinde elimizi taşın altına koyarız ."