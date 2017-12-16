DP'nin barajı geçme çabaları: Esrara denetimli serbestlik

DP doğal bir bitki olarak tanımladığı Marijuana'ya denetimli serbestlik yönünde adım atılması konusunu da tartışmaya açtı.

Resmi propaganda döneminin başlaması ile birlikte açıkladığı manifestosunda çarpıcı açıklamalarda bulunan DP, uyuşturucu ile mücadelede sadece polisiye ve yasaklayıcı yöntemlerle bir sonuca ulaşılamadığı tespitini yaparken,doğal bir bitki olarak tanımladığı Marijuana'ya denetimli serbestlik yönünde adım atılması konusunu da tartışmaya açtı.

DP'nin söz konusu manifestosunda ilgili bölümü ise şöyle:

"Ülkemizde farklı uyuşturucu türlerinin kullanımının yaygınlaştığı, kullanıcı yaşının düştüğü, kullanıcıların toplumun tüm kesimlerinden geldiği herkesin kabul ettiği bir gerçekliktir.

Dünyanın hemen hiçbir ülkesinde başarılı olmadığı gibi ülkemizde de sadece polisiye ve yasaklayıcı yöntemlerle farklı uyuşturucu türleriyle mücadele başarılı olmamıştır. Özellikle içeriğinin bilinmediği ve kolayca temin edilebilen sentetik türdeki maddeler hem ciddi bağımlılıklar yaratmakta hem de ölümcül sonuçlar doğurmaktadır.

Biz hiç bir insanımızın bu şekilde ölümcül sonuçlara bağımlı olmasına seyirci kalamayız.

Farklı ülkelerdeki farklı yöntemleri özgürce tartışmamız gerektiğine inanmaktayız. Bu özgür tartışmalar denetimli serbestlik uygulamasını da içermeli, Marijuana gibi doğal bitkinin kullanımına denetimli serbestlik getiren ülkelerin tecrübe ve bilgi birikimlerinden yararlanmalıyız. Gelecek nesillerimizi zehirden kurtarmak adına özgürce her konuyu tartışmalı uygulanması gereken tüm politikaları çekinmeden konuşmalıyız. Demokrat Parti buna bağlı olarak seçim sonrasında oluşturacağı bir komisyonla konuyu şeffaf ve demokratik tartışma ortamına getirmeyi hedeflemektedir." (gak)