DP'nin gündeminde seçim yok ama hazır (!)

Demokrat Parti (DP), parti teşkilatında gerçekleştirdiği ‘Demokrasi Akademisi’ seminerinde bu hafta, katılımcılar sordu DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş yanıtladı.

İlk olarak yakın zamanda gündemi meşgul eden ‘erken seçim’ söylentileri ve DP’nin seçime hazır olup olmadığı sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, UBP-DP koalisyon iktidarı olarak henüz daha yapılacak çok işleri olduğunu kaydederken, DP’nin erken seçimi ilk günden bu yana gündemine almadığını ancak seçime hazır olduğunun bilinmesini isteyerek bir hatırlatmada bulundu.

“DP seçime her anlamda hazır bir parti. ‘Battı, bitti, % 1’i bulmaz’ dedikleri gün %21 almayı başaran bir partiyiz. ‘Battı, bitti, asla barajı geçmez’ dediklerinde ve en kötü, en zayıf dönemimizde aldığımız oy %13. Bu parti bu yüzdeliklerinde altına inecek değil. Dolayısıyla seçim bizi korkutmaz” dedi.

Denktaş, ilk günden bu yana partizanlığa karşı olduğunu yineledi:

“PARTİZANLIK YAPMADIK, YAPMAMAYA DEVAM EDECEĞİZ. ‘BENDEN DEĞİL’ DİYE BİRİNİN EKMEĞİ İLE OYNAMAK BANA YAKIŞMAZ”

‘Partizanlık yapmama konusundaki tutumunun hala geçerli olup olmadığı’ yönündeki soruyu da kararlı bir tavırla yanıtlayan ve bir kez daha bu tutumunu ortaya koyan Serdar Denktaş, DP’nin kurulduğu 1992 yılında meydanlara çıkıp “partizanlığa son vereceğiz” diye kürsüden haykırdığı söylemini bugünde inançla devam ettirdiğini ve ettireceğini kaydetti.

Serdar Denktaş; “Partizanlık yapmadık, yapmamaya devam edeceğiz. Sonuna kadar da partizanlığa karşı olacağım. Çünkü bu memleketimin bu inanca ihtiyacı var. ‘Bizden önce alınanları atalım, bizimkileri alalım. Sonra biz hükümetten gidelim başkası gelsin. Onlar bizimkileri atsın, onların ki gelsin.’ Memleketimde bu hayat böylemi devam etsin. Böyle mi sahip çıkacağız KKTC’ne. Bu mu bize Denktaş’ın gösterdiği yol? Tabii ki değil. ‘Benden değil’ diye birinin ekmeği ile oynamak bana yakışmaz. O ekmeği ile oynayacağım da benim vatandaşım, benim devletimin insanı. Ve ben bunu asla yapmayacağım” diye konuştu.

Denktaş partizanlığa karşı olmasına rağmen bu konuda en fazla suçlanan partilerden biri olmalarının da bir ironi olduğunu kaydetti.

“BİZ BİR İCRAATI YAPARKEN ‘KAÇ OY ALIRIZ?’ DİYE HESAP YAPMIYORUZ. YAPTIĞIMIZ İCRAATIN DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE OLUMLU YÖNDE YANSIMASINI HESAP EDİYORUZ”

‘DP’li iktidarların başarısı oy oranına yansıyor mu?’ sorusuna da net cevap veren DP Lideri Denktaş, DP’nin kuruluşundan itibaren ortaya koymuş olduğu ilkeler çerçevesinde hareket ettiğini, diğer partilerin ise düzenin devamını istediğini savunarak; “Biz bir icraatı yaparken ‘kaç oy alırız?’ diye hesap yapmıyoruz. Yaptığımız icraatın devletimize, milletimize, insanımıza olumlu yönde yansıyıp, yansımadığını düşünerek hareket ediyoruz” dedi.

“KAÇANIN PEŞİNE DÜŞMEDİM…”

Denktaş, geçmişte partiden ayrılanlar için ise bugüne kadar kaçanın peşine düşmediğini, karşı görüş sergileyenlere de düşmanca tavır sergilemediğini çünkü hamurunda ‘hoşgörü’ olduğunu kaydetti.

“TÜM TEPKİ VE TEHDİTLERE RAĞMEN, 2013-2015 YILLARI ARASINDA 6 BET OFİSİNİ 4’E, 156 ŞUBEYİ DE 47’E İNDİRDİK…”

DP’nin seçim bildirgesinde de yer alan ‘Bet ofislerini kapatacağız veya asgariye indireceğiz’ söyleminin de hatırlatıldığı gecede Serdar Denktaş bu konudaki tavrını bir kez daha ortaya koydu ve şöyle konuştu:

“2013 yılında iktidara geldiğimizde Spor Bakanlığı ve pek tabi Piyangolar Birimi bana bağlıydı. O günlerde 6 bet ofisi ve ona bağlı 156 şube vardı. Biz tüm tepkilere rağmen, 2013 – 2015 arasında 6 bet ofisini 4’e, 156 şubeyi de 47’e indirdik ve hükümetten ayrıldık. Sadece tepki değil aileme, çocuklarıma, torunlarıma kadar uzanan tehditlere rağmen geri durmadık. Ama verdiğimiz sözü yarı yarıya yerine getirdik.

“İKTİDARA GETİRİLDİĞİMİZ GÜÇ ORANINDA VERDİĞİMİZ HER SÖZÜN ARKASINDAYIZ”

DP’nin seçim öncesi halka vaat ettiği tüm sözlerin arkasında olduğunu da kaydeden Denktaş; “iktidara getirildiğimiz güç oranında verdiğimiz her sözün arkasındayız. 5 Milletvekili ile şuanda çok etkin 3 Bakanlığı yürütüyoruz. Ama verdiğimiz bazı sözleri yerine getiremiyoruz. Bugün için o yetki bizde değil. Çünkü halkımız tarafından bize verilen güç bu kadar. Yeterince iktidar gücü elimizde olsa çok farklı bir noktaya gider, tüm sözlerimize hayat veririz.”

SU VE ELEKTRİK…

Su ve elektrik konusunda da yöneltilen soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’den gelen su gibi, elektriğinde mutlak suretle gelmesi gerektiğini kaydederek, bunun kaçar yolunun bulunmadığını söyledi.