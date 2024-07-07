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DP’nin ilk Genel Başkanı Adaoğlu hayatını kaybetti

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Eski bakanlardan ve DP’nin ilk Genel Başkanı Adaoğlu hayatını kaybetti
DP’nin ilk Genel Başkanı Adaoğlu hayatını kaybetti

Eski bakanlardan, milletvekillerinden, eski Gazimağusa Belediye Başkanı ve Demokrat Parti’nin ilk Genel Başkanı Mustafa Adaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen de olan Adaoğlu, bugün Lala Musafa Paşa Camii’nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazıyla Gazimağusa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TÖRE MESAJ YAYIMLADI

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, hayatını kaybeden Demokrat Parti’nin ilk Genel Başkanı, İçişleri ve İskan Eski Bakanı Mustafa Adaoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti: 

“Mustafa Adaoğlu'nun vefatı, başta ailesi olmak üzere bizleri ve tüm sevenlerini yasa boğmuştur. Dürüst ve ilkeli bir siyasetçi olan Mustafa Adaoğlu’nun verdiği hizmetler unutulmayacaktır. Sayın Adaoğlu’na Allah’tan rahmet diliyor, yaslı ailesi başta olmak üzere, sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum” 

 ADAOĞLU KİMDİR?

Cumhuriyet Meclisi internet sayfasındaki bilgilere göre, 1939 yılında Nergisli köyünde doğan Adaoğlu, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Ayrıca, ekonomi ve psikiyatri eğitimi de gördü.

1961-1980 yılları arasında, Baf Kurtuluş Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Mağusa Canbulat Lisesi’nde öğretmenlik ve müdürlük yaptı.

1980’de Gazimağusa Belediye Başkanlığı’na seçildi. 23 Haziran 1985 ve 6 Mayıs 1990 tarihli seçimlerde Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili seçildi. 1989-1990 yıllarında, İskan Bakanlığı yaptı. 

1 Ekim 1993’te milletvekilliğinden istifa etti. 12 Aralık 1993’te yapılan erken genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Adaoğlu’nun görevi 18 Aralık 1998’de sona erdi.

Temmuz 1992'de  UBP'den  istifa  ederek  Demokrat Parti’nin kuruluşunda yer aldı. Adaoğlu, evli ve üç çocuk babasıydı.

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