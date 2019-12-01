DP'nin yeni Genel Başkanı Fikri Ataoğlu

Demokrat Parti’nin (DP) 11. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi. Fikri Ataoğlu tek aday olarak girdiği kurultayda, DP’nin 5. Genel Başkanı oldu.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını İsmail Başarır’ın yaptığı kurultaya DP Kurucu Başkanı Mustafa Adaoğlu’nun yanı sıra, Eski başbakanlardan Hakkı Atun, Genel Sekreter Afet Özcafer, bir önceki Genel Başkan Serdar Denktaş ve çok sayıda partili katıldı.
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