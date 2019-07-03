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DPÖ Haziran ayı enflasyonunu açıkladı, en fazla fiyatı artan limon, bullez ve salatalık

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Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.27 olarak açıkladı.
DPÖ Haziran ayı enflasyonunu açıkladı, en fazla fiyatı artan limon, bullez ve salatalık

DPÖ’nün verilerine göre, Haziran ayındaki en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal limon, bullez ve salatalık oldu. En yüksek fiyat düşüşü kavun, karpuz ve domateste saptandı.

Yurt dışı turları, düğün salonu kiralarındaki artışlar nedeniyle Haziran’daki en çok yükselen ana grup eğlence ve kültür oldu. Lokanta ve oteller ana grubu en çok yükselen ikinci ana grup.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu belirlenen 2019 yılı haziran ayı hayat pahalılığı/enflasyon oranlarını yazılı açıklamayla duyurdu.

HAZİRANDA 1.27, ALTI AYDA 7.57, BİR YILDA 24.69 DEĞİŞİM

Buna göre, 2019 yılı Haziran ayı enflasyon oranı (tüketici fiyatları genel endeksi) bir önceki aya göre yüzde 1.27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7.57 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.69 değişim gösterdi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 343 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 118 maddenin ortalama fiyatlarında düşüş oldu. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal yüzde 121,73’le limon, yüzde 54.03’le bullez ve yüzde 44.78’le salatalık oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren yüzde 72.75’le kavunda, yüzde 70.90’la karpuzda ve yüzde 61.80’le domateste görüldü.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı şöyle gerçekleşti:

“Eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 8.96 artış, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 7.77 artış, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 2.61 artış, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2.05 artış, haberleşme ana grubunda yüzde 1.44 artış, giyim ve ayakkabı      ana grubunda yüzde 0.64 artış, sağlık   ana grubunda yüzde 0.54 artış, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.39 artış, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1.63 azalış, ulaştırma ana grubunda yüzde 0.89 azalış, eğitim ana grubunda yüzde 0.76 azalış, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0.23 azalış.”

EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP EĞLENCE VE KÜLTÜR

Haziranda en yüksek artış eğlence ve kültürde gerçekleşti. Yurtdışı turları, düğün salonu fiyatlarındaki artışlar nedeniyle en çok yükselen ana grup bu oldu.

Lokanta ve oteller ana grubu lahmacun, otel ücreti, dondurma fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup oldu.

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde elektrikli süpürge, derin dondurucu, su sebili; çeşitli mal ve hizmetlerde güneş kremi, saç kesme (kadın için), saç boyama (kadın için); haberleşmede cep telefonları; giyim ve ayakkabıda kadın, erkek, çocuk giyim ve ayakkabı; sağlıkta hasta bezi, diş röntgen filmi ücreti, laboratuvar kan tahlili ücreti; alkollü içecekler ve tütünde bira, rakı, şarap fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer gösterdi. Haziran ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalaması eksi oldu.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde taze sebzeler, taze meyveler, hazır çorba (paket) nedeniyle en çok azalan grup oldu.

Ulaştırmada otomobiller; eğitimde özel okul ücretleri; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda pencere satın alma pvc, plastik boya, laminat parke fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bu ana gruplarda eksi değer görüldü.

Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer olan 12 ana grubun, 8 ana grubunda artış olurken, 4 ana grubunda ise düşüş kaydedildi.

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