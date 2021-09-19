  • BIST 1.419,430
  • Altın 487,78
  • Dolar 8,6130
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

DP'ye İskele'de büyük ilgi

» »
“Üzerimize düşen her konuda esnafın ve halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz”
DP'ye İskele'de büyük ilgi

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İskele ilçesinde bulunan Demokrat Parti örgütlerini ve bölge esnaflarını ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.

Bölge esnafını gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Ataoğlu, esnaf ve vatandaşın taleplerini ve beklentilerini dinleyip, samimi sohbetlerde bulundu.

ataoglu-iskele-ziyaret-(9).jpegAtaoğlu, ziyaretinde ayrıca DP’li yetkililer ve Demokrat Parti örgütlerine ziyarette bulunup durum değerlendirmesi yaptı.

Ataoğlu; “Bölgelerimizdeki esnaf ve halkımıza ziyaretlere aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızın işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklenti ve taleplerini dinleme fırsatı buluyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Bizi ilgilendiren konularda bir ihtiyaçları varsa gerekli desteği sağlıyoruz. Bu bağlanma, üzerimize düşen her konuda esnafın ve halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

ataoglu-iskele-ziyaret-(1).jpgZiyaretleri sırasında Demokrat Parti’nin gailesinin her zaman için insanı, memleketi ve gençleri olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Gailemiz doğrultusunda iş yapmaya devam ediyoruz. Her geçen gün güçlenen bir parti olarak, güçlü bir şekilde yolumuzda yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz. Çünkü bizler, 1992 ruhu ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın izinde yolumuza yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

ataoglu-iskele-ziyaret-(10).jpegDemokrat Parti’nin hedeflerine sağlam, karakterli ve bu işe gönül vermiş kişilerin omuzlarında yükselmeye devam ettiğini işaret eden Ataoğlu;  “Biz hedeflerimize birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, halkımızla ulaşacağız. Bu hedeflerimize giderken de samimiyet ve halka hizmet gayretini elden bırakmayacağız. ” dedi.

Demokrat Parti Basın

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamuda Kış Mesaisi 21 Eylül’de Başlıyor19 Eylül 2021 Pazar 15:36
  • Hızını alamadı Meclise daldı19 Eylül 2021 Pazar 15:34
  • Oğuz'dan baş sağlığı mesajı19 Eylül 2021 Pazar 15:05
  • Sahte 50 doları alışverişini ödemek için kullandı19 Eylül 2021 Pazar 14:02
  • Üstel:" Aşı olmak toplumsal bir ödevdir" 19 Eylül 2021 Pazar 13:55
  • Tandoğan Yalkut yazdı... "2020.....21"19 Eylül 2021 Pazar 13:21
  • Tatar'ın New York ziyareti başladı19 Eylül 2021 Pazar 13:06
  • Başbakan Saner Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana şubesini ziyaret etti19 Eylül 2021 Pazar 12:54
  • Saner, Tatar ve Deniz ailesine başsağlığı diledi19 Eylül 2021 Pazar 12:53
  • Kamuda Kış Mesaisi Yarın Başlıyor19 Eylül 2021 Pazar 12:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti