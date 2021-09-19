DP'ye İskele'de büyük ilgi

“Üzerimize düşen her konuda esnafın ve halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz”

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İskele ilçesinde bulunan Demokrat Parti örgütlerini ve bölge esnaflarını ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.

Bölge esnafını gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Ataoğlu, esnaf ve vatandaşın taleplerini ve beklentilerini dinleyip, samimi sohbetlerde bulundu.

Ataoğlu, ziyaretinde ayrıca DP’li yetkililer ve Demokrat Parti örgütlerine ziyarette bulunup durum değerlendirmesi yaptı.

Ataoğlu; “Bölgelerimizdeki esnaf ve halkımıza ziyaretlere aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızın işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklenti ve taleplerini dinleme fırsatı buluyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Bizi ilgilendiren konularda bir ihtiyaçları varsa gerekli desteği sağlıyoruz. Bu bağlanma, üzerimize düşen her konuda esnafın ve halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.

Ziyaretleri sırasında Demokrat Parti’nin gailesinin her zaman için insanı, memleketi ve gençleri olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Gailemiz doğrultusunda iş yapmaya devam ediyoruz. Her geçen gün güçlenen bir parti olarak, güçlü bir şekilde yolumuzda yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz. Çünkü bizler, 1992 ruhu ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın izinde yolumuza yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti’nin hedeflerine sağlam, karakterli ve bu işe gönül vermiş kişilerin omuzlarında yükselmeye devam ettiğini işaret eden Ataoğlu; “Biz hedeflerimize birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, halkımızla ulaşacağız. Bu hedeflerimize giderken de samimiyet ve halka hizmet gayretini elden bırakmayacağız. ” dedi.

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