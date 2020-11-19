DP’ye yeni katılımlar devam ediyor

Demokrat Parti’de dün akşam koronavirüs önlemleri doğrultusunda üye katılımı gerçekleşti.

DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, partiye yoğun bir ilginin olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde DP’ye yeni katılımların olacağını belirtti.

Tunalı, “DP ailemize yeni katılan üye arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Her geçen gün yeni katılan üyelerimiz ile büyüyerek güçleniyoruz. Biz kocaman büyük bir aileyiz” diye konuştu.

DP olarak her kesimi kucakladıklarını belirten DP Genel Başkan Yardımcısı Tunalı, “Burada DP'ye üye olan herkesin eşit söz hakkı vardır” açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti’nin başına Sayın Fikri Ataoğlu’nun gelmesinden sonra DP’nin büyük bir ivme kazandığını belirten Tunalı, “Partimize her gün katılım gerçekleşmektedir. Hatta önümüzdeki günlerde büyük bir katılım töreni düzenleyeceğiz.” dedi.