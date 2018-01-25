DP’yi yarınki “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü”ne davet edildi

Sendikal Platform bu sabah Demokrat Parti’yi ziyaret ederek, yarın yapılacak “Barış ve Demokrasi” yürüyüşüne davet etti.

Ziyarette sendikal Platform adına konuşan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, ülkede toplumun yabancısı olduğu olaylar yaşandığına dikkat çekerek, şiddetin ülkeye hakim olduğunu dile getirdi.

Özgür basının şiddet yoluyla susturulmaya çalışıldığını, Cumhurbaşkanına karşı ve toplumsal iradeyi temsil eden Meclis’in damında bayrak açılarak toplumsal iradeye saygısızlık yapıldığını savunan Elcil, tüm bunların ve Meclis’te milletvekiline karşı sözlü ve fiziki saldırının kabul edilmez olduğunu kaydetti.

Elcil, Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımı yaparak, bundan nemalanmaya çalışanların en büyük tehlikeyi oluşturduğunu söyledi.

Elcil, “Yarın eylemimiz, yürüyüşümüz olacak. Bu eylem demokrasiye, kendi kurumlarımıza ve siyasal irademize sahip çıkma, toplumsal barışa sahip çıkma eylemidir. Dolayısıyla sizi de aramızda görmek isteriz. Bizim için sağ sol değil. Ülkemize sahip çıkma önemlidir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş da son günlerde yaşananların hoş olmadığını belirterek, “Yazılan çizilen de Türkiye’nin içinden geçtiği hassas dönemde zamanlama olarak doğru değildi, ancak bunu yıkarak dökerek değil, fikre karşı fikir söyleme karşı söylemle çözebilirdik” dedi.

Meclis’in hiçbir koşulda bu şekilde istismar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Serdar Denktaş, o gün hiç önlem alınmamış olması, izleyici locasının tıka basa doldurulmasına izin verilmesinin meclis güvenliğinin büyük bir zaafiyeti olduğunu dile getirdi.

Denktaş, “28 yıldır Meclis’teyim dama nereden çıkılır bilmem. Dıştan gelen birileri o meclisin damına nasıl çıkmıştır. Mutlaka içeriden birileri yol göstermiştir. Bu da meclis olarak araştırmamız gereken bir olay” dedi.

Serdar Denktaş, “Yarın iyi niyetle bir eylem düzenliyorsunuz ama yine provokasyonlara açık ve yine birilerinin anadolu insanına yönelik vermeye çalışacağı mesajlar olacaktır. Bu beni ürkütüyor. Bu kavga ortamı bir an önce bitirilmeli. İlk defa böylesi bir ortam içinden geçiyoruz. Onun için hepimizin çok daha dikkatli olması gerekir. Barışçıl bir eylemle bunun önüne geçilmesi tavrını çok doğru bulmuyorum. Bir çatışma ortamına doğru gitme tehlikesini taşıyor. DP olarak böyle bir eylemde yer almamız mümkün değil” dedi.

Eyleme karşı eylemin toplumu daha da ayrıştırabileceğini ifade eden Serdar Denktaş, toplumsal barışı sağlayacak, kimseyi dışlamayacak bir eylem gerçekleştirilmesini temmenni etti.

Memleketi hoşgörünün galip geleceği bir ortama doğru götürme çabası içinde olduklarını kaydeden Denktaş, 4’lü koalisyon görüşmelerinin devam etmesinin nedenlerinden birinin de bu olduğunu söyledi.

Denktaş, “2 sağ 2 sol partinin birlikte oluşturacağı bir koalisyon daha faydalı olabilir mi diye yoğun bir uğraş içindeyiz. Kurmayın diye büyük baskılar altında” dedi.

Demokrat Parti’nin KKTC’ye gerçekten inanan bir parti olduğunu, bu nedenle de Cumhurbaşkanı’na yönelik saldırının kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Serdar Denktaş, bu ülkede makamlara herhangi bir saldırının hem polis hem de hukuk vasıtasıyla cezalandırılması gerektiğini vurguladı.