Dr. Akansoy: “Giriş-çıkışları, okulları, toplantıları, eğlenceyi durdurun!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Mustafa Akansoy ‘araba devrilmeden önce’ yapılması gerekenleri anlattı.
Akansoy’un paylaşımı şöyle: "ACİLEN YAPILMASI GEREKENLER( ARABA DEVRİLMEDEN ÖNCE)
1- HAVA VE DENİZ LİMANLARININ EN AZ 10 GÜNLÜĞÜNE KAPATILMASI
2- OKULLARIN EN AZ 15 GÜNLÜĞÜNE KAPATILMASI.
3- POZİTİF VAKA ÇIKAN BÖLGE VEYA KÖYLERE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN EN AZ 7 GÜN DURDURULMASI VEYA İZNE BAĞLANMASI. 7 GÜNÜN SONUNDA HALKIN PCR İLE TARANMASI.
4- DÜĞÜN, NİŞAN, TOPLANTI (AÇIK VEYA KAPALI ALANDA) V.B. EN AZ BİR AYLIĞINA İPTAL EDİLMESİ.
5- TÜM EĞLENCE FAALİYETLERİNİN EN AZ 30GÜNLÜĞÜNE YASAKLANMASI.
6- KARANTİNA TEDAVİ EKİBİNİN KORONA VIRUSÜ ALMA IHTIMALINE KARŞI DİĞER BÖLÜMLERDEN ÇALIŞACAK DOKTORLARIN ACİLEN BELIRLENMESİ."
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