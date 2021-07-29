Dr. Akansoy hakkında soruşturma başlatıldı, Başhemşire Savaşkan görevinden alındı

Kıbrıs Postası program yapımcısı ve köşe yazarı Gökhan Altıner’in edindiği bilgiler doğrultusunda, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan Girne Akçiçek Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy’un görev yeri değişiyor.
Güzelyurt Cengiz Topel Hastanesi’nde görevine devam edecek olan Dr. Akansoy’a şu sıralar konu aktarılıyor.
Öte yandan Akansoy hakkında açılan soruşturmayı Cenk Soydan’ın yürüteceği de edinilen bilgiler arasında.
SAVAŞKAN, TEMASLI TARAMA EKİBİ SORUMLU BAŞHEMŞİRESİ GÖREVİNDEN ALINDI
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başhemşire olarak görev yapan Fatma Savaşkan, aynı zamanda Temaslı Tarama Ekibi Sorumlu Başhemşiresi görevini de yapıyordu.
Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda, Savaşkan filyasyon ekibindeki başhemşire görevine artık devam etmeyecek.
NE OLMUŞTU?
Dr. Akansoy’un, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden ‘Dr. Ali Pilli göreve’ şeklindeki paylaşımı Sağlık Bakanlığını harekete geçirmişti.
Bakanlık, Akansoy hakkında Kamu Görevlileri Yasası’na dayanarak soruşturma başlatmıştı.
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