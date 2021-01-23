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SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Dr. Ali Pilli: Son 24 saatte 15 pozitif vakaya rastlandı!

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Son 24 saatte toplam 1773 test yapıldı, 13'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandı.
Dr. Ali Pilli: Son 24 saatte 15 pozitif vakaya rastlandı!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1773 olduğunu, 13'ü yerel 15 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 13 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin Lefkoşa, 13 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

23 Ocak 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1773  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 15

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 13 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17  

Bugün Kaybedilen Hasta:    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 380.395 

Toplam Vaka Sayısı: 2012

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1770

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 230

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 171

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 12

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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