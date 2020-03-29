Dr. Anthony Fauci: '100-200 bin Amerikalı ölebilir'

ABD hükümetinin üst düzey salgın hastalıklar danışmanı Dr. Anthony Fauci, Pazar günü CNN televizyonuna yaptığı açıklamada 100.000 ila 200.000 Amerikalının koronavirüsten ölebileceği uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Fauci, virüsten etkilenenlerin sayısının da milyonları bulabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da Covid-19 ile mücadele için kurduğu danışman ekibinin üst düzey üyesi olan Dr. Fauci, vakaların yarısından fazlasının New York'ta görüldüğünü ifade etti.

ABD'de şimdiye kadar görülen koronavirüs vakası 124 bini aştı, ölü sayısı da 2.100'den fazla.

Dr. Fauci, New York, New Orleans ve birçok büyük şehrin kısa bir süre içinde tıbbi malzeme sıkıntınsı yaşayabileceği uyarısında da bulundu.