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Dr. Aşardağ: Başbakanlık koordinasyon konseyinin görev yetki ve sorumluluklarında sapma oldu

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Dr. Aşardağ: Başbakanlık koordinasyon konseyinin görev yetki ve sorumluluklarında sapma oldu
Dr. Aşardağ: Başbakanlık koordinasyon konseyinin görev yetki ve sorumluluklarında sapma oldu

Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi üyesi İç hastalıkları uzmanı Dr. Erden Aşardağ,  konsey üyeliği görevinden istifa ettiğini  duyurdu.

 Başbakanlık koordinasyon konseyinin görev yetki ve sorumluluklarında  sapma olduğunu söyleyen Aşardağ, “Bu  konseydeki   görevimden istifa  ettiğimi  ve  bundan sonra  bu  konseyin alacağı kararların şahsen hiçbir şekilde beni bağlamayacağını ve insanlarımızın mutluluğu ve sağlığı için  Covid-19  savaşına  sessiz bir şekilde aktif olarak  devam edeceğimi kamuoyuna   duyururum.” İfadelerini kullandı.

Aşardağ’ın açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere Covid-19 pandemisi ülkemizi etkilemeye başladıktan sonra tüm ilgili paydaşlar, Sağlık Bakanlığı  ve   devlet  kurumları  pandemiyi  kontrol  altına almak için var  gücüyle savaşmaya  başlamıştır. Bunun üzerine paydaşlar arasında koordinasyonu sağlamada yardımcı olacak ve önemli tıbbı konularda, bu konuların çözümünde ilgili  bilimsel çalışmalar  yapan ve komitelerin kararlarını yürütmede olan Başbakanlık,  Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’ na  ileten bir Başbakanlık Covid-19 ile mücadele  Koordinasyon  konseyi kurulmuştur. Günümüze kadar aktarılan problemlerin çözümü konusunda aktif olarak görevlerini yapmıştır.

     Toplumun izolasyonlarının ne şekilde yavaş yavaş kaldırılması ve basamak basamak yumuşatılması konusu tüm ülkenin gündemindedir. Net olarak açıklama isterim ki basında yer alan ve İzlanda modeli diye adlandırılan-15 bin tetkik kiti ile biz bunu 5 günde çözeriz ön görüsü- bizim kurulda  tartışılan ve karara  bağlanan bir öneri  değildir. Bu öngörü kişisel ve kurulu bağlamayan bir öngörüdür. Bu  konuda alınmış  bir  karar olmamasına  rağmen bütün kurulun  aldığı bir karar  gibi basına ve  kamuoyuna yansıtılması Koordinasyon kurulu  üyesi olarak beni  derinden üzmüş ve komisyondaki  görevimi tekrar   gözden  geçirmek  durumunda  bırakmıştır.

    Bu  tür  ciddi sonuçları  olabilecek modellerin tatbiki tüm paydaşların geniş  katılımı ile KKTC Sağlık Bakanlığı  bünyesinde  bilim insanlarının  katkıları ile planlanmalıdır. Bu problemin çözümü için tüm  donanımları olan bilim insanlarımız ve  hekimlerimiz  mevcuttur.

     Başbakanlık koordinasyon  konseyinin  görev yetki ve sorumluluklarında  sapma oluşmuştur. Bu  konseydeki   görevimden istifa  ettiğimi  ve  bundan sonra  bu  konseyin alacağı kararların şahsen hiçbir şekilde beni bağlamayacağını ve insanlarımızın mutluluğu ve sağlığı için  Covid-19  savaşına  sessiz bir şekilde aktif olarak  devam edeceğimi kamuoyuna   duyururum.

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