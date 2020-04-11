Dr. Aşardağ: Başbakanlık koordinasyon konseyinin görev yetki ve sorumluluklarında sapma oldu

Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi üyesi İç hastalıkları uzmanı Dr. Erden Aşardağ, konsey üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başbakanlık koordinasyon konseyinin görev yetki ve sorumluluklarında sapma olduğunu söyleyen Aşardağ, “Bu konseydeki görevimden istifa ettiğimi ve bundan sonra bu konseyin alacağı kararların şahsen hiçbir şekilde beni bağlamayacağını ve insanlarımızın mutluluğu ve sağlığı için Covid-19 savaşına sessiz bir şekilde aktif olarak devam edeceğimi kamuoyuna duyururum.” İfadelerini kullandı.

Aşardağ’ın açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere Covid-19 pandemisi ülkemizi etkilemeye başladıktan sonra tüm ilgili paydaşlar, Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumları pandemiyi kontrol altına almak için var gücüyle savaşmaya başlamıştır. Bunun üzerine paydaşlar arasında koordinasyonu sağlamada yardımcı olacak ve önemli tıbbı konularda, bu konuların çözümünde ilgili bilimsel çalışmalar yapan ve komitelerin kararlarını yürütmede olan Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’ na ileten bir Başbakanlık Covid-19 ile mücadele Koordinasyon konseyi kurulmuştur. Günümüze kadar aktarılan problemlerin çözümü konusunda aktif olarak görevlerini yapmıştır.

Toplumun izolasyonlarının ne şekilde yavaş yavaş kaldırılması ve basamak basamak yumuşatılması konusu tüm ülkenin gündemindedir. Net olarak açıklama isterim ki basında yer alan ve İzlanda modeli diye adlandırılan-15 bin tetkik kiti ile biz bunu 5 günde çözeriz ön görüsü- bizim kurulda tartışılan ve karara bağlanan bir öneri değildir. Bu öngörü kişisel ve kurulu bağlamayan bir öngörüdür. Bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen bütün kurulun aldığı bir karar gibi basına ve kamuoyuna yansıtılması Koordinasyon kurulu üyesi olarak beni derinden üzmüş ve komisyondaki görevimi tekrar gözden geçirmek durumunda bırakmıştır.

Bu tür ciddi sonuçları olabilecek modellerin tatbiki tüm paydaşların geniş katılımı ile KKTC Sağlık Bakanlığı bünyesinde bilim insanlarının katkıları ile planlanmalıdır. Bu problemin çözümü için tüm donanımları olan bilim insanlarımız ve hekimlerimiz mevcuttur.

Başbakanlık koordinasyon konseyinin görev yetki ve sorumluluklarında sapma oluşmuştur. Bu konseydeki görevimden istifa ettiğimi ve bundan sonra bu konseyin alacağı kararların şahsen hiçbir şekilde beni bağlamayacağını ve insanlarımızın mutluluğu ve sağlığı için Covid-19 savaşına sessiz bir şekilde aktif olarak devam edeceğimi kamuoyuna duyururum.