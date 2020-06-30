Dr. Bayraktar sordu: “Türkiye, hangi ülkede tatil hakkına sahip ki biz kapıları açtık?”

Türkiye’nin B kategorisine alınmasının yeterli olmadığına işaret eden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Türkiye’de vatandaşların dünyanın hangi ülkesinde tatil yapma hakkının olduğunu sordu.

Türkiye’nin B kategorisine alınmasının yeterli olmadığına işaret eden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, Türkiye’de vatandaşların dünyanın hangi ülkesinde tatil yapma hakkının olduğunu sordu.

Bayraktar, “Ülkemizde bugüne kadar yaşanan süreçte salgın olmadı ancak bundan sonra olacak. Bu süreçte uyumlu halkı olanlar, kararlara harfi harfiyen uyanlar başarılı oldu. Halkımızın fire verdiği tek nokta ‘hasta bilinmekten korku’. İnsanlara sokağa çıkabilirsiniz dendiğinde ilk bir hafta kimse eve girmedi. Aşı bulunana kadar risk gurubu kendini korumak zorunda… Bunu unutmamalıyız” dedi.

1 Temmuz endişelerine ilişkin ise KTV ekranlarında konuşan Bayraktar, Türkiye’de Türkiye vatandaşlarının dünyanın neresinde tatil yapabildiğini sordu ve Türkiye’ye kapı açmanın Türkiye’nin açtığı kapılara da kapıları açmak demek olduğunu ifade etti.

Nesil Bayraktar, Türkiye’nin B kategorisine alınmasının yeterli olmadığına işaret etti.