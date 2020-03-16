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Dr. Besim: Derhal sokağa çıkma yasağı ilan edin...

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Dr. Besim: Derhal sokağa çıkma yasağı ilan edin...
Dr. Besim: Derhal sokağa çıkma yasağı ilan edin...

Sağlık eski Bakanı Filiz Besim'den önemli açıklama...

İşe o açıklama;

ALARM...
Anlamıyorsunuz aldığınız tüm önlemlere rağmen sokaklar insan dolu, hastaneler hasta dolu...
1-Derhal sokağa çıkma yasağı ilan edin...
2-Her kesimden insanın Cumhurbaşkanlığı, hükümet, siyasi partiler, belediyeler ilgili sivil toplum örgütlerinin yer alacağı bir üst kriz komitesi kurun...
3-Sağlık Bakanlığı Bilim kurulu ile başhekimleri ile ayrı bir kriz komitesi kursun ve üst kriz komitesini yönlendirsin.
4-Kriz komitesi sözcüsü tek ağızdan sürekli halkı alınan önlemler ve yapılacak olanlarla ilgili şeffaf bir şekilde bilgilendirsin.
Hükümetçilik oynama zamanı değil...
Birbirimize düşme zamanı hiç değil...
Şov yapma zamanı hiç ama hiç değil...
Ancak bu şekilde halkın güvenini kazanır el ele verir ve başarırız...

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