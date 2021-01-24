Dr. Besim: Durum kontrolden çıkıyor....

Sağlık eski Bakanı Dr. Filiz Besim: Durum kontrolden çıkıyor açıklaması yaptı.
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İşte açıklama;
Durum kontrolden çıkıyor.
Her taraftan vaka fışkırıyor.
Yerel bulaş ciddi boyutta yayılıyor.
Garanti otelleri tıka basa dolu.
Birçok temaslı korkudan kendilerini gizliyor.
Hastane’de birçok yerel vaka.
Yoğun bakım aynı durumda.
Ölümlerin arkası kesilmiyor.
Eğitim tam bir kaos.
Hükümetin yapması gereken Bulaşıcı Hastalıklar üst komitesinin kararlarını uygulamak.
Yoksa işimiz her anlamda çok zor
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