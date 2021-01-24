  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Dr. Besim: Durum kontrolden çıkıyor....

» »
Dr. Filiz Besim: Durum kontrolden çıkıyor....
Dr. Besim: Durum kontrolden çıkıyor....

Sağlık eski Bakanı Dr. Filiz Besim: Durum kontrolden çıkıyor açıklaması yaptı.

DETAY SOSYAL MEDYA

İşte açıklama;

Durum kontrolden çıkıyor.

Her taraftan vaka fışkırıyor.

Yerel bulaş ciddi boyutta yayılıyor.

Garanti otelleri tıka basa dolu.

Birçok temaslı korkudan kendilerini gizliyor.

Hastane’de birçok yerel vaka.

Yoğun bakım aynı durumda.

Ölümlerin arkası kesilmiyor.

Eğitim tam bir kaos.

Hükümetin yapması gereken Bulaşıcı Hastalıklar üst komitesinin kararlarını uygulamak.

Yoksa işimiz her anlamda çok zor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Gülgün Vaiz'den kalp hastalarına uyarı: “Koronavirüs aşısı olacak olan kalp hastaları, ilaçlarınızı kesmeyin!”24 Ocak 2021 Pazar 15:47
  • KKTC: Covid-19'dan bir ölüm daha! KKTC’de Covid-19 nedeniyle can kaybı 13’e yükseldi.24 Ocak 2021 Pazar 11:28
  • Aşıyla ilgili süre verildi! Bağışıklık sağlanacak23 Ocak 2021 Cumartesi 22:15
  • Rusya: Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye ile anlaşma imzaladık23 Ocak 2021 Cumartesi 21:15
  • Koronaya iyi geliyor diyerek bal arılarına kendilerini ısırtıyorlar23 Ocak 2021 Cumartesi 21:00
  • Rusya: Sputnik V aşısı Türkiye'de de üretilecek23 Ocak 2021 Cumartesi 20:52
  • 'Kargo paketini alır almaz çöpe atın'23 Ocak 2021 Cumartesi 20:15
  • Sigara ve alkol aşı etkinliğini azaltabiliyor23 Ocak 2021 Cumartesi 19:45
  • Kovid-19'u 1 dakikada öldüren ağız ve burun spreyi üretildi23 Ocak 2021 Cumartesi 19:15
  • Gürkut: “Pozitif kişiler, testten 48 saat öncesinden ‘bulaştırıcı’ kabul edilir”23 Ocak 2021 Cumartesi 19:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti