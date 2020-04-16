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Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşı.da destek istedi

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Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşı.da destek istedi
Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşı.da destek istedi

BEN SAYMAYA BAŞLADIM. BANA DESTEK VERİN

Yaşananlar göstermiştir ki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi hızla rutin işlerine dönmelidir. Sağlık Bakanımız çelik consruction malzeme ile yeni bir pandemi hastanesi kurulacağını duyuralı 3 gün geçmiştir. Kendisini destekliyorum. Ve sosyal medya hesabımdan günleri sayıyorum. Bu gün 3.cü gün. Bunu neden mi yapıyorum? Hükümete baskı unsuru olmak adına yapıyorum. Ama sadece ben yetmeye bilirim. Desteğinize ihtiyacım var. Sizde her gün kendi sosyal medya hesabınızdan benimle beraber gün sayınız. BU GÜN 3 YARIN 4 YAZARAK BU EYLEMİ SÜRDÜRÜNÜZ. 45 günün sonunda bu hastaneye kavuşursak hükümeti hep beraber alkışlarız . Yok yapamazlarsa o zamanda gereğini onlar düşünsün.

Ne dersinİz beni destekliyor musunuz ?

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