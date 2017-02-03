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Dr. Burhan Nalbantoğlu 37’nci ölüm yıldönümünde anılıyor

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Dr. Burhan Nalbantoğlu 37’nci ölüm yıldönümünde anılıyor
Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 37’nci yıl dönümünde, pazartesi günü anılıyor.

NALBANTOĞLU İÇİN PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’DE MEZARI BAŞINDA TÖREN DÜZENLENECEK

Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 37’nci yıl dönümünde, pazartesi günü anılıyor.

Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarının birçok aşamasında öncü roller üstlenen, Erenköy dahil birçok cephede görev yapan, ülkenin sağlık altyapısına katkıları olan ve demokratikleşme sürecinde de ön saflarda yer alan Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından, eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Nalbantoğlu’nun anılacağı tören, 6 Şubat Pazartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında düzenlenecek.

Nalbantoğlu ailesinin yaptığı açıklamada, 37 yıl önce Meclis komitesi toplantısında yaşanan şiddetli bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçiren 55 yaşındaki Burhan Nalbantoğlu’nun tedavi için uçakla Ankara’ya götürüldüğü, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, ülkenin onun adını taşıyan, merkezi ve en büyük hastanesi olan “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi”nin tüm karşı çıkışlara karşın, onun ısrarlı takibi, vizyon ve öngörüsüyle ortaya çıktığı ve hastanenin yapılışında bizzat çalıştığı da belirtildi.

Nalbantoğlu kimdir?

Kıbrıs'taki Türk halkının siyasî ve sosyal hayatında önemli katkıları bulunan Burhan Nalbantoğlu, 1925 yılında Gazimağusa kentinde doğdu. 1936'da Mağusa Türk Mektebi'ni bitirdi. Kıbrıs İslâm Lisesi ve Lapta Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu.

1944-1947 yılları arasında, Sandallar, Aysergi ve Mağusa ilkokullarında öğretmenlik yaptı. Bu yıllarda Mağusa Türk Ocağı ve Mağusa İzci Kulubünün sosyal etkinliklerine öncülük etti.

1947 yılında tıp öğrenimi için gittiği İstanbul'da Kıbrıs Türk Kültür ve Yardım Cemiyetinin kurucuları arasında yer aldı. Buradaki Kıbrıs Okullarından Yetişenler Cemiyeti ile Ankara'daki Kıbrıs Türk Kültür Derneğinin birleşmesinde rol oynadı.

1960-1963 yılları arasında Kıbrıs Temsilciler Meclisi'nde milletvekilliği yaptı. Bu dönemde [1 Ocak]] 1963 - 1 Mayıs 1964 tarihleri arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde Kıbrıslı Türkler'e tahsis edilen yedek üyelik görevinde bulundu. 1969 yılında ise, Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi'nde sağlık bakanlığı yaptı.

Adıyla anılan Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin yapımında büyük emekleri geçen Burhan Nalbantoğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ve Toplumcu Kurtuluş Partisinin (TKP) kurucuları arasında yer aldı.

6 Şubat 1980'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Kıbrıs içi çalışmaları

Tıp öğrenimini tamamlayarak Kıbrıs'a dönen Nalbantoğlu, Rauf Denktaş ve Türkiye'nin Lefkoşa Başkonsolosluğ'nda görevli Kemal Tanrısevdi ile birlikte 17 Kasım 1957'de sivil toplum örgütü nitelikli Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşunu gerçekleştirdi.

Aynı yıllarda Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu genel sekreterliği görevini yürüttü.

Mağusa milletvekili olarak Temsilciler Meclisi'ne seçildi. 1969-1973 döneminde sağlık bakanı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi ile birçok sağlık ocağının açılışını gerçekleştirdi.

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