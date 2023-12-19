Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi'nde Motosiklet ile Araç Çarpıştı, Sürücü Ağır Yaralı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi'nde Trajik Kaza: Motosiklet ile Araç Çarpıştı, Sürücü Arafet EMERCE Ağır Yaralandı!
19 Aralık 2023 tarihinde, sabah saat 10:50 civarında meydana gelen korkunç trafik kazasında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Gönyeli Çemberine doğru seyreden RT 524 plakalı motosikletin sürücüsü Arafet EMERCE (E-26), çemberde sağdan gelen araçlara yol vermek amacıyla duran RH 252 plakalı araca çarptı.
Kaza sonucunda ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Arafet EMERCE, olay yerine çağrılan acil yardım ekipleri tarafından hızla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan acil müdahalelerin ardından EMERCE, hastanenin yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındı.
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