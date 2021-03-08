Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliğinden 8 Mart Mesajı…

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği Halkla İlişkiler bürosu 8 Mart Kadınlar Günü ile ilgili mesaj yayımladı.

Başhekimlik mesajında, şunlara yer verildi:

“Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur. Toplumların gelişiminde önemli ölçüde bir yer sahibi olan kadınlarımız, cumhuriyetle birlikte kazanılmış hak ve özgürlükler ile üstlendikleri misyonu yaşatma görevini hiçbir fedakârlıktan çekinmeden yerine getirmiş olup modern ve çağdaş toplumun oluşmasındaki emekleri de kuşkusuz, hiçbir zaman göz ardı edilmemiştir.

Güçlü kadın güçlü toplum demektir. Kadına saygı, değerlerimizin gelenek göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın temel dinamiğidir. Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabırla hayatın her alanında mücadele eden kadınlarımızın karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, güçlü toplumların oluşması açısından büyük önem arz etmektedir.

Aydınlık toplumların temelinin oluşmasında büyük rol oynayan sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm emekçi kadınlarımızın ve emekçi sağlık çalışan kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutlar ülkemizde ve dünyada kadının ezilmediği öldürülmediği, istismara uğramadığı, hak ettiği yerde olduğu günler diliyoruz.”