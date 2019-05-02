Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nden Kalp- Damar Hastanesi’ne katkı

Derneğin bilet satışlarından 1 milyon TL gelir elde etmesi, bunun da yeni hastane için harcanması hedefleniyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği bu konudaki projesini aktarmak üzere Dernek Başkanı ve Başhekim Dr. Adil Özyılkan başkanlığındaki heyetle Sağlık Bakanı Filiz Besim’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Besim dernek heyetiyle görüşmedeki konuşmasında, derneğin yeniden aktif hale gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Besim, “Bu dernek geçmişte de hastaneye büyük katkı sağlamıştır. Ve şu anki ekip, Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin tüm detaylarını bilen, eksiklerini ezberleyen ve kurumsal belleği olan bir ekiptir” dedi.

Bakan Besim, kalp hastanesi konusunda 1,5 aydır çalıştıklarını ve bundan da büyük heyecan duyduklarını ifade ederek, derneğin bu konuda yaratacağı sinerjinin, toplumun da duyarlılığıyla büyüyeceğine inanç belirtti.

Sağlık Bakanı Besim, “Bugün kalp nakillerinin, başarılı kalp ameliyatlarının gerçekleştirildiği kalp servisi hak ettiği binaya kavuşacak” dedi.