Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 2 kişi ‘koronavirüsü’ şüphesiyle karantina altına alındı (GÜNCELLENDİ)

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 2 kişi ‘koronavirüsü’ şüphesiyle karantina altına alındı.
İsveç’ten ülkemize gelip, farklı otellerde konaklayan biri 85 diğeri 94 yaşında iki turist, bugün tedavi altında alındı.
Detay Gazetesi'ne bilgi veren Sağlık Bakanlığı yetkilileri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde karantina merkezinde tedavi altına alınan iki hastaya test yapıldığını söyledi.
85 yaşındaki hastanın sonucunun negatif çıktığı, diğer hastanın test sonucun da bu akşam saatlerinde çıkacağı belirtildi.
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