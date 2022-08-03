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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Güvenlik Sorunu Giderilmeli

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Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Güvenlik Hizmeti Zafiyeti hakkında açıklama yaptı.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Güvenlik Sorunu Giderilmeli

İşte açıklama...

Hastanelerde güvenliğin sağlanması, hizmetin aksamadan yürütülmesinde önemli bir yer tutar. Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması, ayrıca, sağlıkta şiddetin önlenmesi, adli olayların önlenmesi açısından da önemlidir.

Ülkemizin en büyük kamu hastanesi olan ve her gün binlerce hastaya hizmet veren Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde güvenlik hizmetinin özel bir şirketten hizmet alımı şeklinde yürütülmesi, güvenlik şirketi adına alınan kişilerin güvenlikte değil başka eksik hizmetlerde kullanılması ve hastanenin birçok noktasında güvenlik zafiyeti olması zaten bir sorunken son günlerde hizmet veren özel şirketin elemanlarını çekmesi ile
hastanede güvenlik krizi yaşanmaktadır.

Hastanelerde yıllardır çözümlenmeyen ve giderek artan talep ile her geçen gün daha da artan birçok sorun vardır. Güvenlik hizmetinin aksaklığı da bunlardan sadece birisidir. Örneğin onkoloji merkezi gibi ayaktan hasta giriş çıkışının en çok olduğu, 24 saat hizmet verilen bir yerde 6 yıldır hiçbir güvenlik görevlisi bulundurulmamıştır

Devlet kendi vermesi gereken hizmetleri özelden almakta, başka yerlere kaynak aktarabiliyorken hizmet verecek yeterli görevli istihdam etmeyerek halkın alacağı sağlık hizmetinin aksamasına neden olmaktadır. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki güvenlik sorununun hasta güvenliği, çalışan güvenliği ve hizmetin devamlılığı açısından derhal giderilmesi adına ilgilileri göreve davet ediyoruz.

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