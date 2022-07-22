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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde teknik sorun nedeniyle MRI cihazlarında kısmi çekim yapılıyor

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ana binada ve Acil Durum Hastanesi'nde bulunan MRI cihazları parça eksikliğinden kaynaklı kısmi çekim yapılıyor.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde teknik sorun nedeniyle MRI cihazlarında kısmi çekim yapılıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde MRI cihazlarında yaşanan sorun nedeniyle kısmi çekim yapılıyor. 

"BEYİN MRI ÇEKİLEMİYOR"

Kıbrıs Postası’na konuşan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, ana binada yer alan MRI cihazında yaşanan sorun nedeniyle beyin MRI çekilmediğini belirtti.

Özyılkan, Acil Durum Hastanesi'nde de kısmi çekim yapıldığını açıkladı. Dr. Özyılkan, MRI cihazında yaşanan sorunun kısa sürede müdahale edilebilmesi için yetkililerle iletişime geçildiğini kaydederek, MRI çekimlerinin sorunsuz yapılabilmesi için yurtdışından parça gelmesini bekliyoruz ifadelerine yer verdi. Dr. Özyılkan, bölümde beyin MRI çekilemediğinden dolayı acil hastaların özel hastanalere yönledirildiğini kaydetti.

Dr. Özyılkan, MRI cihazlarında sorunun kısa sürede giderileceğini belirtti.

 

Kaynak : Kıbrıs Postası

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