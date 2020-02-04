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Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi çocuk servisinde bir oda yenilendi

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Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği’nin katkılarıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk servisindeki bir oda tamamen yenilendi.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi çocuk servisinde bir oda yenilendi

Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği’nin katkılarıyla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk servisindeki bir oda tamamen yenilendi.

Derneğe ait ‘Tomofil’ dergisinin 5’inci sayısında elde edilen reklam gelirleri ile Ocak ayında restore edilen 3 bin 118 numaralı oda yeniden hizmete girdi…

‘Bir Dergi Bir Oda’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında yenilenen odanın açılışı Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği’nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bir odayı restore ederek hastaneye kazandırdığını belirterek dernek yetkililerine teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği Başkanı Burçin Aliusta da çocukların daha hijyenik bir ortamda sağlıklarına kavuşmasını dileyerek, geçtiğimiz yıl başlattıkları bu geleneğin devam edeceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de odanın en iyi şekilde restore ettiğini belirterek dernek yetkililerine teşekkür etti.
Pilli, sağlığa yapılan katkıların çok değerli ve kutsal olduğuna dikkati çekti.
Ülkedeki tüm kurum ve kuruluşları bu tür katkılar yapmaya çağıran Sağlık Bakanı Ali Pilli katkının küçüğü büyüğü olmadığını vurguladı.

Pilli, sağlık hizmetlerinin daha ileriye gitmesi için Bakanlık olarak son sürat çalıştıklarını da ifade etti.

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