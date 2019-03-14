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Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde 16 saatlik mucize ameliyat

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde 16 saatlik mucize ameliyat
Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde 16 saatlik mucize ameliyat

Yrd.Doç. Dr. Tunis Özdoğanoğlu  Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet Hastnesi'nde 16 saat süren bir ameliyata imza attı.

Dr. Özdoğanoğlu ameliyat sonrasın sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o paylaşım;

Tıp bayramı bahanesiyle 1 hafta önce dil + tonsil + yumuşak damak kanseri nedeniyle Lefkoşa Devlet hastanesinde gerçekleştirdiğimiz majör operasyonda bizleri multidisipliner olarak destekleyen tüm hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkürlerimi bildiririm.

Preoperatif değerlendirmelerini yapan dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, diş hekimi, genel cerrahi ve anestezi doktorlarımıza,

Sabahın erken saatlerinden gece 24:00'e kadar enerjik, motive ve tüm imkanları sunarak operasyonun başarılı geçmesine katkı koyan tüm ameliyathane hemşirelerine,

Mesai saati sonrasında bile frozen desteği sunan Patoloji ekibine,

Uzun süren ameliyat sürecinde ve sonraki yoğun bakım takibi ile bir gün olmadan hastanın yoğun bakımdan çıkmasını sağlayan tüm anestezi ekibine,

Yoğun bakım sonrasında KBB servisinde hastamıza kendi yakınları gibi bakan tüm KBB servis hemşirelerine,

Ve tüm bu süreç boyunca gece, gündüz, nöbet demeden hastanın takibinde yardımcı olan Asistan Dr. Akın beye teşekkürlerimi bildirir herbirinin bayramlarını kutlarım.

Bu bahane ile de yine sigara ve alkolün ne kadar hayatı tehdit edici olduğunu hatırlatalım.

Hepimizin teslim olmayan 14 Mart ruhu kutlu olsun...

 

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