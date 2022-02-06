Kıbrıs Türk mücadele ve siyasi tarihinde önemli izler bırakan, çok yönlü kişiliğiyle tanınan Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 42’nci yıl dönümünde anıldı.



Saat 11.00’de Nalbantoğlu’nun Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında yer alan anma törenine, Nalbantoğlu’nun sevenleri ve ailesinin yanında, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, bazı milletvekilleri, dernek ve örgüt yetkilileri katıldı.



Saygı duruşu ile başlayan törende, Nalbantoğlu’nun kabrine çiçekler konuldu. Ardından UBP milletvekili Zorlu Töre ve eski TDP milletvekili Hüseyin Angolemli konuşma yaptı. Kabri başında dua okunması ve Burhan Nalbantoğlu’nun oğlu Bora Nalbantoğlu’nun katılanlara teşekkür etmesiyle anma töreni sona erdi.



TÖRE: “BURHAN NALBANTOĞLU’NU KIBRIS TÜRK HALKI DAHA İYİ ÖĞRENMELİDİR”



Törende konuşma yapan UBP Milletvekili Zorlu Töre, Burhan Nalbantoğlu gibi Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesinde ve devletin kurumsallaşmasında önemli görevler yapmış, tarihe adını yazdırmış isimlerin unutulmaması gerektiğini, çok daha iyi bir organizasyonla, devlet törenleriyle anılması gerektiğini belirtti.



“Onlar yaşatılırsa ancak Kıbrıs Türk halkının yaşamı da daha güzel olur. Tarihini unutan insanlar, milletler, tarih sahnesinde de silinmeye mahkum olurlar. Kazandıkları zaferleri ve özgürlükleri koruyamazlar” diyen Töre, bu kişilerin hiçbir şeyin olmadığı yıllarda organize olup, mücadele başlattıklarını ve Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmelerini sağladıklarını hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının Nalbantoğlu’na minnet borçlu olduğunu ve onu daha iyi öğrenmesi gerektiğini kaydeden Töre, “Yattığı yer nur olsun, mekanı cennet olsun” diyerek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.



ANGOLEMLİ: “GİDERKEN BİZE DÜRÜSTLÜĞÜ, DOĞRULUĞU VE FEDAKARLIĞI BIRAKTI”



Eski milletvekili Hüseyin Angolemli de, konuşmasında, Burhan Nalbantoğlu denildiğinde, kendisinin ve çoğu insanın aklına gelen dürüstlük ve doğruluk olduğunu ifade ederek, “Herkes giderken bir şeyler bırakır, Burhan Bey giderken bize dürüstlüğü, doğruluğu ve fedakarlığı bıraktı” dedi.



Nalbantoğlu’yla Erenköy mücadelesi sırasında tanıştığını, yaralandığında ilk tedavisini Nalbantoğlu’nun yaptığını belirten Angolemli, o dönemde doktor sıkıntısı yaşandığını, Nalbantoğlu’nun ailesini bırakarak Erenköy’e geldiğini anımsattı.



Mağusa ve Lefkoşa’daki devlet hastanelerini de yaptıranın Nalbantoğlu olduğunun altını çizen Angolemli, “O her konuda toplumunun yanındaydı. Nur içinde yatsın. Bir onun her zaman izindeyiz” dedi.



DR. BURHAN NALBANTOĞLU



6 Şubat 1980’de hayatını kaybeden Nalbantoğlu, toplumsal direniş yıllarının tüm aşamalarında öncü rol oynamış, Erenköy dahil birçok cephede görev yaparak Kıbrıs Türk milli mücadelesine damga vurmuştur.



Kıbrıs Türk halkının demokratikleşme sürecinde ön safta yer alan; KKTC’nin tüm sağlık altyapısında imzası olan, TMT kurucularından eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Dr. Burhan Nalbantoğlu, meclis komitesindeki bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçirerek 55 yaşında hayatını kaybetmiştir.



Nalbantoğlu, bugün ülkenin en büyük hastanesi olan ve adını taşıyan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yapımına da öncülük etmiştir.