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Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 44’üncü yıl dönümünde anılacak

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Kıbrıs Türk mücadele ve siyasi tarihinde önemli izler bırakan, Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 44’üncü yıl dönümü olan bugün saat 11.00’de Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacak.
Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 44’üncü yıl dönümünde anılacak

Kıbrıs Türk mücadele ve siyasi tarihinde önemli izler bırakan, çok yönlü kişiliyle tanınan Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 44’üncü yıl dönümünde anılıyor.

Ailesinin verdiği bilgiye göre, anma töreni bugün saat 11.00’de Nalbantoğlu’nun Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında yer alacak.

6 Şubat 1980’de 55 yaşındayken hayatını kaybeden Nalbantoğlu, toplumsal direniş yıllarının tüm aşamalarında öncü rol oynamış, Erenköy dahil birçok cephede görev yaparak Kıbrıs Türk milli mücadelesine damga vurmuştu.

Kıbrıs Türk halkının demokratikleşme sürecinde ön safta yer alan; KKTC’nin tüm sağlık altyapısında imzası olan, TMT kurucularından eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Dr. Burhan Nalbantoğlu, meclis komitesindeki bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçirmişti. Özel uçakla tedavi için Ankara’ya götürülen ancak kurtarılamayan Nalbantoğlu, bugün ülkenin en büyük hastanesi olan ve adını taşıyan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yapımına da öncülük etmiş, yapımında bizzat çalışmıştı.

Nalbantoğlu, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin de kurucuları arasındaydı.

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