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Dr. BurhanNalbantoğlu, 40’ıncı ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

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Cumhurbaşkanı Akıncı: “Nalbantoğlu örnek alınması gereken değerleri barındıran çok önemli bir şahsiyet”
Dr. BurhanNalbantoğlu, 40’ıncı ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarında ve sonrasında verdiği hizmetleriyle tanınan, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurucularından ve eski Sağlık Bakanlarından Dr. Burhan Nalbantoğlu için ölümünün 40’ıncı yılında Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anma töreni düzenlendi.
 

Saygı duruşu ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma yaptı ve Nalbantoğlu’nun kabrine çiçekler konuldu.
Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, TKP- YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, TMT Mücahitler Derneği ve Erenköy Mücahitler Derneği’nden temsilciler, Nalbantoğlu’nun ailesi ve yakınları katıldı.
 


Anma töreninde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 40 yıldır Nalbantoğlu’nun kabri başına geldikçe örnek alınması gereken değerleri barındıran çok önemli bir şahsiyet olduğunu hatırlama imkanı bulduklarını belirtti.
Nalbantoğlu’nu yakından tanıma bahtiyarlığına kavuşmuş ailelerden olduklarını ifade eden Akıncı, “Onu dışardan hep asık yüzlü sevecen olmayan tavırlarıyla bilirdik ama onun ne kadar sevecen, dost,  arkadaş canlısı ve nüktedan bir insan olduğunu yakından tanıyanlar biliyor” dedi.
 

Akıncı, Nalbantoğlu’nun toplumsal var oluş mücadelesindeki yerini anlatmaya gerek olmadığını belirterek, her zaman en büyük özveriyi gösterenlerden biri olduğunu, EOKA ve ENOSİS’e karşı verilmesi gereken mücadelede yıllarında TMT’nin de kurucularından olduğunu anımsattı.
Nalbantoğlu’nun dönemin gereklerini yerine getirmekte bir an bile tereddüt etmediğini söyleyen Akıncı, o dönemler geçtikten sonra da demokratikleşmenin ne kadar gerekli olduğunu da en iyi anlatanlardan olduğunu vurguladı.
Akıncı, 1975 yılında Kurucu Meclis’te birarada olduklarını ve o dönemdeki demokratikleşme çabasına, federe devletin anayasasına katkılarına bire bir şahit olduğunu aktararak, “Onun cebinden eksik etmediği kitabı, bilime ve demokrasiye olan inancı her zaman aklımdadır” dedi. 
Nalbantoğlu’nun sağlık alanında hala hizmet vermeye devam eden hastanenin inşasında en büyük rolü oynayan kişi olduğuna işaret eden Akıncı, TKP’nn kurucularından olan Nalbantoğlu’nun en verimli olabileceği çağda, kamu çıkarına dönük mücadelenin yaşandığı,  bir meclis komitesi oturumunda çok sinirlenerek evinde geçirdiği beyin kanamasının ardından hayatını kaybettiğini hatırlattı.
 

Akıncı, bugünün tıbbi imkanları olsaydı Nalbantoğlu’nun belki de hala aramızda olabileceğini söyleyerek, Nalbantoğlu’nu gelecek kuşaklara aktarılmasını arzuladığını ve bu amaçla kaleme alınan  “Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu” adlı kitabın yazarlarını kutladı.

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