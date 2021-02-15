  • BIST 1.557
  • Altın 406,819
  • Dolar 6,9590
  • Euro 8,4460
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

Dr. Cemal Mert: Temaslıyım, 12 gün süreyle izolasyonda kalacağım!

» »
Çocuk Doktoru Cemal Mert, 12 (on iki) gün süreyle izolasyonda kalacağım
Dr. Cemal Mert: Temaslıyım, 12 gün süreyle izolasyonda kalacağım!

Dr. Mert'in açıklaması şöyle: 

Sevgili facebook arkadaşlarım, dostlarım ve kıymetli hasta ve hasta yakınlarım, 12 Şubat Cuma günü öğle vakti muayene etmiş olduğum bir hastamın babasının, cumartesi günü itabarıyla yapılan Corona virüsü PCR testleri pozitif çıkmıştır. 2 doz aşımı olmuş olmama rağmen yakın temaslı sayılmam nedeniyle, KKTC Sağlık Bakanlığı temas takip ekibinin yönlendirmesiyle, çevremi, çalışma ekibimizi ve hastalarımızı riske atmamak amacıyla, 12 (on iki) gün süreyle izolasyonda kalacağım. Bugün ilk kontrol PCR testim yapılmıştır. Sonucu tekrar sizlerle paylaşacağım.

Bu süreçte bana telefon, SMS, WhatsApp ve messenger üzerinden ulaşabilirsiniz.

Acil sağlık durumlarında Cyprus Cental Hospital/ Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi sekreterlik (0392 366 25 15 ve 366 25 16) ve Tıp Merkezi Acil Servise (1136) müracaat edebilirsiniz. Size yardımcı olunacaktır. Bu kötü günlerde herkese sağlık dolu günler dilerim. MASKE MESAFE HİYEN KURALLARINI VE AŞI OLMAYI İHMAL ETMEYİN LÜTFEN!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Virüsü yenen biyolog: Hastayla 10 dakika aynı yerde bulundum; yakalandım14 Şubat 2021 Pazar 22:12
  • Sağlık Bakanlığı’ndan, ‘3’ncü ölüm’ olayıyla ilgili açıklama14 Şubat 2021 Pazar 21:26
  • Dr. Abidin Akbirgün: “Pandemi sürecinde kaygı, düşmanımız değil dostumuzdur”14 Şubat 2021 Pazar 11:58
  • Araştırma: Çift maske takmak iki kat daha fazla koruyor13 Şubat 2021 Cumartesi 23:19
  • Koronavirüs felce sebep olabiliyor13 Şubat 2021 Cumartesi 23:00
  • Covid-19'dan korunmada maske kullanımının "yeteri düzeyde bilinçli olmadığı" belirlendi13 Şubat 2021 Cumartesi 22:19
  • Çağımızın hastalığı obezite sağlığımızı ne kadar tehdit ediyor?13 Şubat 2021 Cumartesi 21:45
  • Gece yeterli uyku yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor13 Şubat 2021 Cumartesi 21:15
  • İşte 1 hafta daha uzatılan kısıtlamaların detayları13 Şubat 2021 Cumartesi 20:57
  • DSÖ: Covid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezler hala masada13 Şubat 2021 Cumartesi 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti