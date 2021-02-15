Dr. Cemal Mert: Temaslıyım, 12 gün süreyle izolasyonda kalacağım!

Çocuk Doktoru Cemal Mert, 12 (on iki) gün süreyle izolasyonda kalacağım

Dr. Mert'in açıklaması şöyle:

Sevgili facebook arkadaşlarım, dostlarım ve kıymetli hasta ve hasta yakınlarım, 12 Şubat Cuma günü öğle vakti muayene etmiş olduğum bir hastamın babasının, cumartesi günü itabarıyla yapılan Corona virüsü PCR testleri pozitif çıkmıştır. 2 doz aşımı olmuş olmama rağmen yakın temaslı sayılmam nedeniyle, KKTC Sağlık Bakanlığı temas takip ekibinin yönlendirmesiyle, çevremi, çalışma ekibimizi ve hastalarımızı riske atmamak amacıyla, 12 (on iki) gün süreyle izolasyonda kalacağım. Bugün ilk kontrol PCR testim yapılmıştır. Sonucu tekrar sizlerle paylaşacağım.

Bu süreçte bana telefon, SMS, WhatsApp ve messenger üzerinden ulaşabilirsiniz.

Acil sağlık durumlarında Cyprus Cental Hospital/ Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi sekreterlik (0392 366 25 15 ve 366 25 16) ve Tıp Merkezi Acil Servise (1136) müracaat edebilirsiniz. Size yardımcı olunacaktır. Bu kötü günlerde herkese sağlık dolu günler dilerim. MASKE MESAFE HİYEN KURALLARINI VE AŞI OLMAYI İHMAL ETMEYİN LÜTFEN!